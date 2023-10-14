竹北房價只輸天龍國3區！網嘆：台積電員工也買不起

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【中時新聞網 邱怡萱】台灣房價居高不下，竹北地區受惠竹科效應，已有預售案銷售價觸及8字頭，有網友在PTT發文指出，竹北現在房價已經炒到比台北蛋白區還貴，引發其他網友討論。有人無奈表示，親戚在台積電工作也說買不起竹北房。

原PO在PTT發文表示，許多在竹科上班的同學透露，竹北現在房子已經炒到比台北蛋白區還貴，實際查了一下均價，發現竹北房價現在只輸大安、信義、中正區，令他非常訝異。

原PO提到，竹北房價已經高漲到，窮人要買在台北通勤新竹，以前大家都說，竹北房價對竹科工程師來說是天堂，沒料到，現在根本變房價地獄，他納悶「竹北房價炒到比台北蛋白區還貴怎解？」

竹北房價高漲，其他網友紛紛表示，「親戚在台積電也說買不起」、「就真的竹北比台北有錢，台北人尊嚴崩潰了」、「竹北生活機能比台北萬華大同、新北三重蘆洲還差，房價卻跟內湖南港、新莊新店一樣高」；但也有網友說，「早晚泡沫化，竹北農地有夠多的只是故意不開發而已」、「等台積電裁員絕對崩一波」。

房仲「Lin's竹北房產筆記」先前在臉書發文指出，新竹新建案大多由資產階級買來置產，尤其是在2019~2022年曾嚐到房市暴漲甜頭的人，他們更勇於進場。他提到，自己也認同新竹的房子，不論是建築外觀、建築細膩度、城市發展規模、資源開發等都不如其他縣市，但問題是，高薪工程師就是在這裡工作，這是無法改變的事實。