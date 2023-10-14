0056配息2.2元創新高 長抱即將0成本

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【中時新聞網 邱立】元大台灣高股息(0056) 10月季配除息在即，全年配發2.2元創歷史新高，以0056帳上不含資本利得的可分配收益估算，未來每年配發2.2元穩配2到3年無虞，長抱持有的投資人即將進入0成本階段。

0056今年不論在績效、配息表現都讓人為之一亮，截至9月底含息總報酬為42.5%，7月首次季配除息僅5個交易日即完成填息，連續填息年數進入第13年，續創高股息ETF新紀錄，本次配發1.2元換算單次年化配息率約6.7%。

法人指出， 0056從臺灣50指數與臺灣中型100指數中挑選，且是唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股的高股息ETF，此策略實際運作超過15年，提供具參考性的長期配息、填息紀錄，且相對更有機會納入受惠景氣築底向上，獲利能力成長之成分股，今年以來含息報酬42.5%居高股息之冠就是最好驗證。

關於配息能力，過往市場以四季每季配進行推估，其邏輯主要從ETF在官網每日公告的淨值組成估算而來，觀察0056目前不含資本利得的可分配收益高達5.96元，如果0056每年都配2.2元，可以穩配2到3年，對於長抱持有的投資人，0成本目標將在2年內開始實現。

法人也指出，ETF的核心在於選股邏輯，0056今年來表現亮眼，可歸功於擴增成分股的改良，讓產業、權重更分散，縱使7月底起AI概念股修正，0056至今僅下跌2.4%，加上帳上還有豐厚的可分配收益，本次台股回測半年線，0056自然成為存股族逢低補貨的主要標的。

0056歷經15年市場多空考驗，本季除息金額1.2元，全年配發2.2元為歷史新高，長期提供投資人穩定配息及報酬。0056將於10月19日進行今年最後一次除息，投資人如想布局可於10月18日前買進。