92歲張忠謀如何養生？他自曝50歲開始做這件事

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中時新聞網 于川、吳美觀】台積電創辦人張忠謀今（14）日偕同夫人張淑芬參與台積電運動會，在活動開場前，他與董事長劉德音、總裁魏哲家一同繞場，並與全體員工揮手，看來精氣神十足。92歲張忠謀隨後在致詞中透露，自己50歲突然警覺，如果再不運動，年紀愈大健康會走下坡，因此他在50歲之後，養成每個禮拜至少運動4天，從20年前開始則改為每天運動，這個習慣一直持續至今。

張忠謀表示，運動會跟台積精神有關，第一運動會鼓勵大家經常做運動，這個現在已經沒有什麼疑問，自己在24歲就開始忙於工作，完全沒有做任何運動，直到他50歲突然警覺，現在還不運動的話，將來年紀越大，健康會越不行，因此50歲以後，他養成每個禮拜至少運動4天以上，最近10年、20年則是每天運動，這個運動習慣對他50歲以後的健康有很大幫助。

張忠謀說，「自己到現在還是很健康的人，因為沒有健康，就不能為你愛的台積做什麼事情。」

而運動會的第二個價值，張忠謀解釋，運動會代表運動員精神，比賽贏了不要太驕傲，太驕傲下次就被人家幹掉，輸了不要太失望，因為還有下次比賽。他提醒在場員工，保持平常心，勝不驕，輸了不失望，長期贏的機會才會變得比較大。

至於運動會第三個表達的精神價值就是合作，張忠謀稱，開場的表演就是合作的表現，不是個人的表演，而是團隊的展現。他說道，「接力賽是自己最喜歡的運動，這完全是一個合作的表現，不是只有一個人、兩個人就行，而是要大家團結在一起。」