陸人行Q3金融數據發布 釋5關鍵議題方向

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中國人民銀行（大陸央行）13日召開今年第3季金融統計數據新聞發佈會上，對市場關心熱點進行回應，包含98.5％符合條件的存量首套房貸利率首周完成下調、中美利差會逐步回歸正常、房市重點城市交易活躍度上升等5個關鍵方向，並強調人行將進一步實施好穩健的貨幣政策，繼續做好逆週期調節，為啟動經濟內生動力和活力營造適宜的貨幣金融環境。

人行貨幣政策司司長鄒瀾介紹，降低存量房貸利率工作已基本接近尾聲。絕大多數借款人已第一時間享受到了實惠。從9月25日到10月1日實施首周，有98.5％符合條件的存量首套房貸利率完成下調，合計4973萬筆共約21.7兆元（人民幣，下同），調整後的加權平均利率為4.27％，平均降幅0.73個百分點。

在匯率方面，鄒瀾表示人民幣匯率外部壓力有望緩解，中美利差倒掛不是新問題。從趨勢看中美利差會逐步回歸正常，這將有利於支撐人民幣匯率。

針對民企和房地產領域，鄒瀾表示，金融部門加大民營經濟融資支持力道。隨著各部門、各地方政策發布落實，近期房地產市場出現積極變化，資料顯示重點城市交易活躍度上升。再從信貸數據來看，主要銀行9月房地產開發貸款和個人住房貸款合計較上月多投放1000多億元，保持明顯回升態勢。

在利差部分，鄒瀾指出，近年大陸商業銀行利潤保持增長，但淨息差持續收窄，利潤增速也下降。在此情況下，要保持銀行支持實體經濟的可持續性，又要推動社會融資成本穩中有降，必須提高利率政策的針對性和協同性。

此外，在經濟復甦方面，人行調查統計司司長、新聞發言人阮健弘指出，初步測算，今年第2季宏觀槓桿率為291％，比上年底高9.4個百分點，比第1季底高1.5個百分點。從第3季的經濟恢復和債務增長情況看，預計第3季的宏觀槓桿率將總體保持平穩。