《半導體》台積電未來競爭環境 張忠謀這麼說

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【時報記者林資傑／新竹報導】晶圓代工龍頭台積電(2330)今（14）日於新竹縣體育場舉辦運動會，受邀參加的創辦人張忠謀致詞時指出，4年前提出的警語所言不假，認為台積電未來幾年的競爭環境至少會延續近年態勢、也許會更嚴峻，但相信在諸多年輕新血加入下，台積電能將最好的都展現出來。

台積電運動會自2020年起因疫情連續停辦3年，今年為疫後首度恢復舉辦，張忠謀為退休後二度重回參與。台積電將於19日召開法說會，說明2023年第三季營運概況及未來展望，由於時值法說會前的緘默期，此次運動會並未舉行記者會及接受媒體訪問。

張忠謀指出，前一次2019年舉辦運動會時曾指出，台積電已成為世界地緣政治下的兵家必爭之地，過去4年來證實所言不假。如今已經沒有自由貿易、全球化至少在半導體方面也是如此，國家安全成為最重要、每個國家都擔心的問題。

張忠謀認為，台積電已成為一個大家都需要的公司，且其他競爭者會利用地緣政治趨勢來意圖打敗台積電。因此，台積電以後幾年的競爭環境，絕對不會比過去幾年輕鬆，至少會延續近年態勢、也許會更嚴峻。

不過，張忠謀表示，今天在現場看到許多年輕人，對此非常興奮，認為應該可以面對未來挑戰，「把我們最好的都展現出來」。