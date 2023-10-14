網紅經濟崛起助攻 美容保養品業趕搭列車搶市

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網紅經濟崛起，開啟新消費時代活力，美容保養品業瞄準此趨勢，紛紛趕搭列車搶市；麗豐-KY(4137)除了在微信建構直播平台外，也由員工和培訓老師擔任網紅吸睛；羅麗芬-KY(6666)由總裁羅麗芬親自出馬吸引人氣；軒郁（6703)、達爾膚（6523)則是透過人氣部落客網紅、及網友推薦產品。

另外，積極行銷城堡觀光工廠的佐登，除了由藝人胡宇威代言，拍攝影片爭取觀光人潮外，內部也以打造執行長陳佳琦的形象，拓展業績。

麗豐指出，根據中國銀行研究院發布《2023年四季度經濟金融展望報告》以及中國統計局數據指出，前八月社會消費品零售總額的逾30兆元，年增幅7.0％，且被視作經濟風向標的制造業採購經理指數，也回升至50.2％，可見中國國內經濟與服務消費持續復甦中。

此外，隨著社群媒體和行動互聯網的普及，網紅經濟迅速崛起，顯現出新消費時代的特徵以及活力，甚至多家知名電商平台上也已出現相關網紅KOL（關鍵意見領袖）培育公司，也可見網紅KOL透過打造更精準的用戶形象以及高用戶粉絲黏著度成了核心關鍵，創造微型網紅人數大幅成長，多元愛美消費族群擴增、多種美容保養需求的加乘效果助攻下，都為麗豐集團旗下美業產業鏈帶來龐大市場業務的開拓空間。

一反過去麗豐由代言人和冠名電視劇的行銷策略，今年麗豐是以直播和網紅等多元渠道布局，且網紅是由旗下培訓老師和員工擔任；麗豐認為，自家人最了解自家產品，透過影像和員工和對產品的熟悉度，會最有說服力。

今年積極以雙美(醫美＋生美)布局的羅麗芬-ky，則在網紅當道中，由總裁羅麗芬親自上場，透過分享生活的點滴，也介紹了自家的保養品和營運據點，可謂是一舉多得。

由電商行銷起家的軒郁，就是透過網紅和網友推薦奠下營運利基；為了開拓海外版圖，目前機能保健食品「m2美度」 由國際巨星孫藝珍擔任代言人，而以效率保養著名的「MIRAE未來美」，則由韓國時尚超模李多熙擔任品牌大使，代言和網紅雙軌並進的策略，也備受關注！