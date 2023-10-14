《半導體》談美國亞歷桑納廠 張忠謀：台積電已比20幾年前強很多

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【時報記者林資傑／新竹報導】晶圓代工龍頭台積電(2330)創辦人張忠謀今（14）日受邀參與2023年台積電運動會，對於媒體提問對美國亞歷桑納廠看法，張忠謀表示，台積電現在的人才、資金、技術都比27、8年前強很多，應該有更好的準備，認為他當時的夢想也許可以在現在實現。

台積電近年積極全球布局，2020年5月宣布將在美國亞利桑那州投資興建晶圓廠，規畫建置4奈米先進製程產能，2021年6月動土、去年12月舉行移機典禮，原定2024年底量產。然而，由於安裝設備的專業人員數不足等挑戰，量產時程已延後至2025年。

同時，台積電2021年10月宣布在日本熊本投資興建晶圓廠，規畫建置12/16/22/28奈米製程、月產能5.5萬片12吋晶圓，去年動土興建以來據悉進展順利，供應鏈透露將自本月起開始安裝設備，可望順利於明年投產，進度快於美國亞歷桑納廠。

張忠謀今日受邀參與2023年台積電運動會，隨後接受媒體聯訪時指出，台積電擁有豐富的經驗曲線，所謂「經驗曲線」是做得越多，減低成本的機會越多，但他指出也要會利用這個機會才行，台積電對此是積極大幅增加研發，是公司能成功的秘密。

張忠謀表示，在美國建廠一直是他的夢想，1996年時成立WaferTech投資建廠，雖然短短2、3年便「美夢變惡夢」，但現在的台積電已與當時完全不同，無論人才、資金、技術都比當時強很多，認為現在應該有更好的準備， 20幾年前的夢想也許可以在現在實現。