花蓮高工研發「智慧盆栽搬移機」 4生獲全國創意競賽亞軍

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

花蓮高工學生賴安柏、張文賓、劉家安、吳家陞4人參加第20屆技術型高中團隊技術創造力競賽，是宜花東唯一參賽隊伍，在參賽隊伍最多的北區中晉級，接著在全國菁英匯聚的複賽中，作品「智慧型盆栽搬移機」榮獲全國亞軍，學生展現創意和技術，站上發明的舞台！

學生發想，「智慧型盆栽搬移機」，為了提升盆栽培養的智慧化層次，並且因應盆栽植物所需日照時長不同，設計能夠適時移動的盆栽，讓植物達到最佳日照效果。

電子科的賴安柏、張文賓、劉家安3人高二曾經參加過創造力競賽，可惜初賽遭到淘汰，經過一年的沉澱，努力參加各項科技競賽培養默契，在課堂上磨練寫程式的能力，在機械構造（機構）的硬體製作上，跨科邀請化工科吳家陞加入團隊，分工合作負責機構、程式編寫等。參賽作品功能完整度高。

賴安柏、劉家安說表示，這屆競賽要用電磁挑製作機構，開始測程式有小錯誤，比賽倒數2小時，大家集思廣益，決定用物理方式停止移動，著手製作柵欄擋板，在智慧科技與傳統方式交融下，讓盆栽能夠完成指定的動作後精準停止，這樣新舊結合卻不衝突的方式，獲評審讚賞，認為學生思路開闊，遇到困難時，除了原本所學的電學原理，還能用物理方式解決問題。

學生獲頒教育部獎狀及獎金外，在升學方面，取得技優甄審加分百分之20、甄選入學加分百分之15的資格。

校長黃鴻穎表示，創造力競賽不僅考驗學生技術能力，還須具備美工、口說表達等技巧，感謝指導老師辛勞，在花工教師團隊的鼓勵與引導下，學生都能激發無限的潛能，創造屬於自己的光明未來。