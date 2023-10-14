共同敵人是化石燃料！ 挺核團體籲綠色和平放棄反核立場

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共同敵人是化石燃料！潔淨能源推廣協會、台灣媽媽氣候聯盟、氣候先鋒者聯盟等環保團體，今天在綠色和平辦公室前舉行「親愛的綠色和平」（Dear Greenpeace）活動，呼籲綠色和平放棄過時且不科學的反核立場；綠色和平則仍認為，核電不是因應氣候危機的最佳解方，倡議全球專注投資在再生能源的主張也不會加速氣候變遷。

「親愛的綠色和平」由RePlanet聯盟發起，透過線上連署與街頭活動的方式呼籲綠色和平放棄反核立場，一起對抗化石燃料。今天在現場擺出代表「綠色和平」的「G」冰雕正不斷融化，盼表達目前政策面一昧非核、過度開發自然環境來滿足再生能源目標的做法，不僅難以有效減少碳排放，對於自然環境也具有相當大的衝擊。

潔淨能源推廣協會創辦人翁華志表示，核能和再生能源雙管齊下已經是大部分的歐洲國家、美國、加拿大、日本、韓國等先進國家的選擇了，如果氣候變遷是最嚴重的問題，核能就是最穩健的答案。

氣候先鋒者聯盟發起人楊家法說，綠色和平不應在反核，隨著我國核能逐漸減少，我國的低碳電力甚至比起10年前還低，甚至還頻頻傳出缺電危機，呼籲應調整能源政策。

氣候先鋒者聯盟發言人江肇元也說，近2年來國際間對核能的進展很快，愈來愈多國家將核能列為低碳潔淨能源，開始延役核能電廠或恢復先前擱置的核能電廠計畫，也有企業界明確表示使用核能做為淨零碳排策略。

綠色和平則說，核電不是因應氣候危機的最佳解方，而綠色和平倡議全球專注投資在再生能源的主張也不會加速氣候變遷，要達成2050淨零的目標，國際能源總署預估，2030年全球至少有60％的發電需要來自再生能源，當務之急應該是加速再生能源與儲能、智慧電網的建置，將專注對能源政策的決策者，包括各級政府和總統候選人進行倡議，且討論如何加速下個四年甚至更長遠的再生能源規劃。