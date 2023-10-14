傳賴清德逃避氣候辯論？ 賴辦：未答應出席

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最近網路傳出「10月12台灣首次總統氣候辯論順序抽籤時提出不出席」、「第一個逃避辯論的總統候選人是賴清德」等言論。主辦辯論會的國際氣候發展智庫（ICDI）14日透過臉書發出聲明表示，賴團隊自始至終都未曾答應出席活動，ICDI已於10月3日收到正式書面通知，並希望相關政黨不該以此議題進行政治操作。

ICDI指出，氣候議題是國際主流議題，也是不分黨派政治所有人共同關心的世代議題。台灣在今年推動通過氣候變遷因應法，成為全球少數淨零入法的國家，在所有產官學一起的努力下，不分領域朝著淨零邁進。為了創造良好的公眾溝通場域，規劃了「淨零臺灣 氣候對話」的論壇，邀請各總統參選人參加。

ICDI說明，在溝通的過程中，持續和各辦公室保持良好的溝通，也討論各種行程安排的可能性，對於在相關訊息尚未確認前因為連繫處理不周，所造成的紛擾，ICDI表達誠摯的歉意。事實上，賴團隊確實自始至終都未曾答應出席活動，ICDI於10月3日收到正式書面通知：賴清德因行程安排困難，而無法出席活動。在收到賴團隊正式通知後，也將相關訊息在籌備溝通會議中向所有團隊說明。

ICDI強調，作為主辦單位，希望相關政黨不該以此議題進行政治操作，打造一個理性言說的場域，本來就不是一件容易的事，期待所有夥伴能一起努力。

賴競辦發言人郭雅慧也澄清，8月31日看到媒體報導三方候選人都將出席這項活動，與事實不符，賴清德競選總部感到相當錯愕，當日便立即聯絡主辦單位，表達此訊息有誤，從未承諾參選人要出席此一活動。