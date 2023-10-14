以巴地面戰一觸即發 哈瑪斯建小型軍隊背景揭密

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以色列軍隊蓄勢待發，準備入侵加薩走廊殲滅巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」，他們將遭遇訓練多年的對手，其背後秘密支持網路遠遠超出加薩，延伸到伊朗和結盟的阿拉伯團體。

路透社報導，哈瑪斯（Hamas）本月7日對以色列南部發動血腥攻擊，籌備和規模堪稱前所未見，強勢地展現哈瑪斯自2007年掌控加薩走廊（Gaza Strip）以來所獲得的軍事專業能力。

哈瑪斯高層巴拉卡（Ali Baraka）說，「需求乃發明之母」，哈瑪斯長久以來從伊朗和黎巴嫩真主黨（Hezbollah）等伊朗區域代理人手裡獲取資金和訓練，同時在加薩強化自身武裝力量。

人在黎巴嫩的巴拉卡表示，進口武器很困難，但也因此在過去9年內「我們提升自身實力，而且能夠在當地製造」。

他還說，在2008年加薩戰爭中，哈瑪斯火箭最大射程為40公里，但到了2021年衝突時已增至230公里。

路透社訪問11名熟悉哈瑪斯實力的人士，包括哈瑪斯成員、區域安全官員和軍事專家。他們認為，這個秘密且持續擴張的組織，與36年前發出第一份傳單抗議以色列占領的巴勒斯坦小團體相比，早已不可同日而語。

一名在加薩走廊親近哈瑪斯的消息人士表示：「他們是一支小型軍隊。」

他說，哈瑪斯擁有一所軍事學院，培訓內容涵蓋網路安全等，而且麾下4萬名軍事人員中包括一支海軍突擊隊。

根據全球安全網（GlobalSecurity.org）的數字，哈瑪斯在1990年代的武裝人員還不到1萬人。

一名不願具名的區域安全消息人士說，自2000年代初以來，哈瑪斯在加薩建立地道網絡，以助武裝分子撤離、安置武器工廠，並從國外進口武器。哈瑪斯官員曾說，他們已獲得各種炸彈、迫擊砲、火箭、反戰車和防空飛彈。

路透社採訪的消息人士說，雖然伊朗訓練、武裝和資助哈瑪斯，但沒有跡象顯示伊朗指揮或授權本月7日的突襲行動。伊朗承認對哈瑪斯提供金援和訓練，但否認參與這場攻擊行動。

哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）去年接受半島電視台（Al Jazeera）訪問時表示，哈瑪斯已從伊朗獲得7000萬美元軍事援助。他還說：「我們有本地製造的火箭，但遠程火箭來自國外，從伊朗、敘利亞和其他國家借道埃及進口。」

根據美國國務院2020年報告，伊朗每年向哈瑪斯、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）和解放巴勒斯坦人民陣線總指揮部（PFLP-GC）等組織提供約1億美元。

以色列安全消息人士說，伊朗過去一年大幅增加對哈瑪斯軍事部隊的資助，從每年1億美元增加到約3.5億美元。

伊朗民兵網路要角是真主黨。以色列在黎巴嫩1975年到1990年內戰期間入侵，真主黨於1982年在伊朗駐大馬士革大使館誕生。

真主黨轟炸美國目標，執行綁架人質和劫持計畫，2000年將以色列趕出黎巴嫩，然後逐漸掌握黎巴嫩國家的控制權。

親近哈瑪斯的消息人士說，以色列1992年將大約400名哈瑪斯領袖驅逐到黎巴嫩時，伊朗抓住機會拉攏哈瑪斯，與真主黨一起接待哈瑪斯成員，分享軍事技術，並訓練他們自製用於自殺攻擊的炸彈。

巴拉卡說，本月7日攻擊以色列的最終目的是要以色列將5000名巴勒斯坦囚犯全數釋放、停止襲擊伊斯蘭教第3聖地艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque），並解除對加薩長達16年的封鎖。

他警告，如果以色列在美國和英國支持下發動地面攻勢，戰火將不僅限於加薩，還可能演變成區域衝突，「這不僅是以色列對加薩的戰爭，還有大西洋所有勢力對加薩的戰爭…屆時將會有新戰線 」。