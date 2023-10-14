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全球半導體局勢 張忠謀暢談台積電主要競爭對手來自這裡

  • 中央社
張忠謀14日上午參加台積電運動會，會後舉行記者會暢談全球半導體當前局勢，他直言台積電主要的競爭對手就是來自於美國的幾個競爭者。圖／本報資料照片
張忠謀14日上午參加台積電運動會，會後舉行記者會暢談全球半導體當前局勢，他直言台積電主要的競爭對手就是來自於美國的幾個競爭者。圖／本報資料照片

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世界各國爭相推動半導體產業發展，台積電創辦人張忠謀認為日本九州的水、電比較充裕，新加坡也是晶圓廠營運的好地方，但他憂心未來20、30年後的台灣，半導體製造環境可能轉變，到時候哪國會崛起則不得而知。

台積電今天在新竹縣立體育場舉辦運動會，張忠謀應邀出席致詞，他受訪時針對各國發展半導體產業發表看法。張忠謀表示，50年前就曾為了德州儀器（TI）到過日本九州，他覺得九州的土地、水、電比較充裕，整個日本的工作文化很好，新加坡也是晶圓廠營運的好地方。

張忠謀說，依他過去的美國經驗，50年代至70年代初期，美國的半導體製造環境與台灣當前的環境一樣好，美國到現在失去蠻大部分的半導體製造，但升級到半導體設計，半導體設計不需要很多資本，但是很高等的行業，也賺很多錢，如輝達（NVIDIA）等都投入半導體設計領域。

張忠謀表示，台灣半導體產業優勢之一是每分鐘都在用設備，如果半夜12時設備壞了，打電話給在家休息的工程師，他會回「OK，馬上就來」，「太太知道先生回公司修設備，又回頭睡覺，一句話也不響」，這令美國人感到驚訝。

但張忠謀指出，這都是台灣半導體產業現在的狀況，台灣未來20、30年後可能不會有這樣情況，這應該跟國家經濟發展情況有關；到時哪國會崛起，也許是印度、越南、印尼，「誰曉得」。

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