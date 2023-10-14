第6屆空污論壇今登場 深入五大議題探討環境永續議題

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由中台灣教授協會、台灣環境公義協會、台中市醫界聯盟與台中市政府環保局共同主辦的「第6屆空污論壇」，今(14)日在台中登場！現場邀集產、官、學界代表與關注環境議題的民眾等近200人參與，透過五項議題啟動各界對話，匯聚產官學各界相關人員共襄盛舉，藉此互相了解各方的研究及推動成效。

今年8月，行政院環保署掛牌升格為環境部，主辦單位特別邀請環境部常務次長沈志修說明有關「環境部五大願景及空氣品質管制規劃」，包括持續改善空氣品質、連結2050淨零共利減污的願景，以及八大面向發展管制的策略。透過中央政府跨部會合作，與地方政府努力維護國人健康，同時亦肯定各環保團體對空氣品質的關切，盼攜手各界產業、企業公司與民眾齊心並進，積極加速推動各項空污減排作為，共同推動台灣環境淨零碳排及永續發展。

主辦單位表示，今日的空污論壇，期許做為永續發展議題的發聲、討論平台，討論議題包括1.空氣品質管制計畫，由南投縣、雲林縣及台中市環保局代表報告，分享各地的空污治理作為與成效，展現以實際行動共同朝淨零排放目標努力；2.空污控制，由利百景公司及台塑企業報告。

3.健康與空污 ，由中國醫藥大學公衛系主任及台大風險社會與政策研究中心報告；4.交通與空污，包括營建施工機具、船舶、人造合成燃料替代石化燃料；5.邁向未來：低碳永續、循環經濟，由中油、台電、環基及衛星科技公司分享經驗。現場多達30位學者、專家擔任與談人，拋出各項問題並集思廣益的討論應對作為。

另外，今日也邀請公衛專家-中國醫藥大學教授許惠悰，專題演講「室內空氣污染的暴露與健康風險」，以及邀請環境部大氣環境司司長參與綜合座談，進行交流與意見討論。

近期世界各國防制全球暖化、氣候變遷的倡議持續升溫，台灣亦規劃邁向2050淨零排放的轉型路徑，所有產業界及機關單位在台灣減碳政策中均扮演重要關鍵角色，肩負台灣的溫室氣體管制重責，引領台灣接軌國際環保趨勢。

主辦單位表示，本活動有助於促進各界對於環境政策的交流與共識，空污論壇會議結論，將彙整提供中央及地方政府機關參考，活動精彩落幕，感謝各界熱情參與。