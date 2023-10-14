協助雲林漁民推廣優質文蛤 2023雲林特色文蛤節暨台塑農漁輔導成果展

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雲林區漁會與台塑企業14日在四湖鄉箔子寮漁港漁產品直銷中心舉辦「雲林特色文蛤節暨台塑農漁輔導成果展」，今年已邁入第九年，雲林縣政府代表、台塑企業總管理處副總黃溢銓及麥寮管理部協理蔡建樑、雲林縣議員許留賓、吳蕙蘭、林深等人都到場參加，與雲林區漁會理事長王溪岸、常務監事蔡文川、總幹事林傳育等共同推廣雲林文蛤等農漁產，呼籲大家多多食用文蛤，幫漁民提高收益。

雲林縣文蛤養殖面積超過3,300公頃，年產量達3萬1000噸，占全國產量6成以上，是國內文蛤最重要的產地，由於氣候遽變讓文蛤養殖的挑戰更為困難，現經台塑延聘高雄科技大學、朝陽科技大學等專家學者組成農漁業團隊輔導，提供科學化養殖技術，經過與漁民的共同努力後，這幾年已經有顯著成效，不僅育成期縮短，品質也逐年提升；為協助文蛤養殖業者提高銷量，雲林區漁會與台塑企業每年舉辦文蛤節活動，希望鼓勵民眾多多選購文蛤。

雲林區漁會透過評鑑及技術輔導，提升漁民的養殖技術，本日的文蛤評鑑比賽，共有120位養殖業者參與選拔，由評審委員在現場試吃清蒸文蛤，針對文蛤大小、均勻度、外觀形狀、活體肥滿度、文蛤熟食質地與口感進行評分，將選出特優獎1名，另選出頭等獎及優等獎數名，希望讓漁民透過文蛤競賽獲得肯定與自信，也讓消費者能吃到品質優良的文蛤。

主辦單位雲林區漁會，為增添活動熱鬧氣氛，現場除了有表演節目，另安排各種農漁產品展示展售、親子貝類DIY教學等活動，中午更有雲林優質農漁產品品嚐；台塑企業農漁業輔導團隊也在會場與當地農漁民共同展示輔導成果，且由高雄科技大學及朝陽科技大學的專家在現場與農漁民互動，歡迎農漁民可以與輔導團隊進行種植養殖的技術交流，希望透過扶植產業永續經營的方式，與地方共存共榮。