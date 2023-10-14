新北守護都會原民權益 健康站、假牙補助多面向助原民安居樂業

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新北市積極推動原住民族經濟產業扶助、健康醫療、社會福利等各項政策措施，並制定原住民族自治相關條例，進一步法制化規範且推動新北原住民族群就業及經濟發展及促進新北原住民族文化之復振，讓新北市成為原住民族人的新原鄉，一同在新北安居樂業。

經濟產業方面，為落實促進新北原住民族經濟事業發展，傾聽族人的創業心聲，以「啟動原青創業夢」、「產業原夢在新北」為主軸，辦理「新北市原住民族產業精實暨創業計畫」，透過課程輔導、專業諮詢、提案獎勵等方式，提升新北原住民族經濟事業發展。

自計畫開辦以來，共計輔導86組團隊（計176人），提供諮詢輔導180小時、融資貸款輔導23案、獎勵金560萬元、媒合41家業者於線上平台上架及協助5家業者透過募資平台招募資金，成功活化原住民產業。

在健康醫療服務方面，除持續提升原民文化健康站服務、辦理裝置假牙補助及開辦北台灣第一個原住民族口腔醫療站外，也長期與新北市衛生局合力推動原住民族健康促進政策，共同守護族人健康。

司法資源扶助上，為弭平文化及語言上隔閡，現由14位具備原住民族文化及法律知識背景的原住民族調解委員，於新北市8區（包含：烏來、汐止、五股、三重）等地區公所進行服務，未來將持續制定本市原住民族自治發展條例，鼓勵各區公所調解委員會廣設原住民籍調解委員與提供通譯，減少文化衝突或紛爭。

有關長者社會福利面，原民局在原住民族長者假牙補助計畫推動上，向中央爭取補助經費高達逾200萬，統計截至今年9月30日止執行率已達68％，將持續透過文化健康站、原住民族家庭服務中心、各區原住民族發展協進會，並與各牙醫院所合作加強政策宣導，守護新北市原住民長者的口腔健康。