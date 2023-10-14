築城也造林 新業建設參與大肚山復育

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大肚山，是許多老台中人劃分山線、海線的共同記憶，隨著城市的開發擴張，今日的大肚山早已和台中都會融為一體！但若回溯300年前，大肚山曾經是一片原始茂密的天然山林，地理位置使其擁有熱帶區域的生態特色，猶如亞馬遜雨林一般繁茂。

為了復育大肚山原始樹種與天然林相，透過臺灣山林復育協會的介紹與帶領，新業建設員工日前參加了一場別具意義的原生苗木培育體驗活動。

活動中，台灣山林復育協會執行長蔡智豪特別提到，因為許多人對台灣的森林生態很陌生，種植的樹木雖然是原生種，但大部分都不是在地森林的樹種，反而造成了生態的植樹，種愈多，對生態的傷害就愈多。因此該協會特別宣導「生態植樹」，選擇百種以上大肚山在地的原生樹木為主要種植對象，以符合原本的生態系統，「遺傳多樣性」種植的樹苗專案培育，種子採自鄰近山區的野生母樹，以確保野生樹木基因庫的保育。

新業建設的員工也親手為「幼苗換新家」，將萌發的種子苗分別換上新盆，並為這些幼苗補充所需的肥料，幼苗還需細心照顧成長一年，讓每一株樹苗能長高至60～80公分，然後再以無償的方式，公益提供給公部門進行台中地區的森林復育與生態綠化。

活動當天，一共完成原生種540盆苗木，包括玉山紫金牛、軟毛柿和墨點櫻桃的品種。透過實際參與，讓新業員工對台中在地的樹種有更深的認識，也激發心中對自然的關愛和守護意識。透這樣的共同努力，未來10年，幾個世代輪替後，大肚山的原始森林能夠再度茂密生長，成為美麗家園的一部分。

新業建設專注本業20年，秉持「築人砌居，匠心獨具」的理念，不僅關注建築本身，也關心建築所在的環境。這次與台灣山林復育協會的合作，再次體現「ESG企業永續」的理想，期待從人、建築到環境，都能邁向共生共榮的美好境界。