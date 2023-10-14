弘爺漢堡x白爛貓聯名授權活動 白爛貓天天陪你吃早餐 百萬豪禮大FUN送

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早午餐連鎖品牌『弘爺漢堡』一年一度的吃早餐抽汽車活動又來囉！活動自2023/10/15起至12/15為期兩個月。活動期間只要到活動門市消費滿70元，就能獲得活動刮刮卡一張！本次活動最大獎將送出Nissan Tiida汽車，還有其他超豐富的獎項，包含iPhone 14、家電、白爛貓聯名商品及可口可樂、Qoo週邊等超值百萬豪禮！

本次活動總獎項超過50萬名以上，每張刮刮卡共分三個中獎區域，一次消費就有三次中獎機會！

弘爺漢堡推出吃早餐抽汽車活動。影／業者提供

第一區【可口可樂加碼區】，獎項包含Cola冰桶、Cola旅行伸縮寶冰桶、Cola置物推車、Cola和室椅、Qoo懶人沙發、Qoo抱枕等加碼週邊獎項。第二區『白爛貓驚喜區』，聯名白爛貓家族推出全新多款限量商品，有超吸睛的20吋『恐龍裝白爛貓』行李箱，白爛貓造型抱枕及白爛貓收納包等多款超可愛的限量獎品！

第三區『百萬豪禮區』，刮刮卡集齊『弘』『爺』『抽』『汽』『車』五個字即可參加大獎汽車抽獎！未抽中獎項者加碼送弘爺漢堡$12,600餐券，其他豐富獎項包含手機、32吋液晶電視、烘碗機、腳踏車等實用家電用品。活動期間推出多款白爛貓早餐包材，多款設計天天都有驚喜；各門市刮刮卡數量有限，送完為止!弘爺邀您天天吃早餐，豪禮驚喜天天拿不完!

【活動日期】2023/10/15(日) - 2023/12/15(五)

【活動辦法】凡來店消費滿70元，即贈刮刮卡乙張

【兌日期獎】2023/10/15起至2024/1/15止

【集 大 獎】

凡集齊『弘』『爺』『抽』『汽』『車』，即可參加汽車抽獎。

凡集齊『早』『餐』『送』『手』『期』，即可獲得手機乙支。

【活動官網】https://go.hongya88.com.tw/cf03ReNqv

【弘爺臉書】https://www.facebook.com/HONGYA88

【注意事項】本次活動刮刮卡數量有限，送完為止。