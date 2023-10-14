解決護理低薪衛福部祭新招 盼明年公職護理師比例達5成

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護理人力持續流失，醫院被迫關床，影響民眾就醫權益。衛福部長薛瑞元今（14）表示，由於護理人員薪資由各醫院制定，「我們不是共產國家，所以不會由政府去規定薪資多少」，但目前規畫明年起將公職護理師比例提高至5成以上，帶動整體護理人員薪資。

薛瑞元今天出席台灣護理學會國際研討會，會前受訪時提及護理師薪資問題，他表示，醫院有各自薪資的制度，且醫院又分公立和私立，大小規模不同，怎麼樣的薪資才叫合理，大部分是市場機制，只要勞力付出跟所得不成比例，人就會走掉。

薛瑞元表示，護理薪資可以檢討，且會持續進行，但必須一步一步來，有些困難要突破，由於薪資是醫院各自制定，不可能政府規定一致性的薪資標準，「我們也不是共產國家，所以不會由政府去規定薪資要多少」，但如果護理人員薪資和國際相比是比較低的，那就要設法去提升，這時候就不完全以市場機制處理，而是公部門有些政策方向來引導，調整整個產業的薪資水平。

薛瑞元透露初期規畫，將提升公立醫院的公職護理師比例，由於公職護理師的薪資比約聘雇高，當比例增加後，公立醫院護理人員平均薪資就會拉起來，約聘護理師也會有期待，而私部門怕人力流失，就會提高薪資。

薛瑞元指出，目前公立醫院公職護理師占比不一，有些僅2成，也有些已經高達8成；預計明年起著手提升公職護理師比例，目標是先增加到5成以上。