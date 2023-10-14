UCLA棕熊行進樂隊現身嘉縣！ 演出「高山青」近千民眾圍觀

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UCLA棕熊行進樂隊受邀到嘉義縣演出，今早128人百人規模棕熊行進樂隊與街舞培訓隊、東石國中及竹崎高中輪番演出，壓軸的UCLA棕熊行進樂隊不但重現國慶大會15分鐘表演，演出過程也近距離與觀眾互動，最後3校共演具嘉義代表性的經典曲目「高山青」，引起全場高度共鳴，掌聲、歡呼聲不斷。

這場難得的交流演出在嘉義縣政府前廣場封路、登場，雖高溫炎熱，仍聚集近千民眾圍觀欣賞，UCLA棕熊行進隊隊形變化整齊，又輕鬆、充滿活力的表演型態，與東中、竹崎高中樂旗隊的演出方式大異其趣，讓民眾看得目不轉睛，直呼精彩。

嘉義縣長翁章梁表示，這場表演讓他非常感動，尤其最後共演「高山青」一曲，更是代表嘉義的經典之作，指昨天他特別陪UCLA棕熊行進樂隊走訪逐鹿部落、故宮南院以及奉天宮，將嘉義獨特部落文化、亞洲藝術及傳統宗教介紹給美國的學生，強調這是第一次有這麼大規模的國外團隊來到嘉義演出、交流，非常感謝文化總會以及UCLA棕熊行進樂隊，讓嘉義被看見。

演出結束後，翁章梁也帶著UCLA團員、貴賓逛一旁的「嘉有好市集」，透露縣府特別號召130攤業者展示、銷售，將嘉義的好茶、五星咖啡、伴手禮及優質商圈完整呈現給國外的貴賓，讓貴賓們牢牢記住在嘉義最溫暖、最熱情的每一刻。