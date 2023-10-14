華碩施崇棠x東海張國恩 齊跑馬拉松挺癌症研究 TERRY FOX RUN 所得將捐助台灣各癌症研究中心

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TERRY FOX RUN這個全球最受期待的公益路跑活動今（14日）在台灣登場。為了支持台灣癌症研究，幫助更多人治癒癌症，東海大學校長張國恩、華碩集團董事長施崇棠首度聯手齊跑馬拉松，施崇棠表示，這次他首度參加馬拉松，目的就是支持台灣的癌症研究，期待未來造福更多人。

「TERRY FOX RUN 國際公益路跑」在TCS探索未來國際實驗教育機構、加拿大辦事處(CTOT)、台灣加拿大商會(CCCT)與國立臺灣師範大學的攜手合作下，在臺灣師範大學林口校區舉行，活動不分老少共計600多人參與路跑，公益盛會更吸引加拿大台灣商會主席Brandon Thompson、加拿大台北經貿辦事處處長Jim Nickel、東海大學校長張國恩、華碩集團董事長施崇棠、臺師大簡任秘書兼總務處副總務長孔令泰、佳林國中校長簡財源、TCS校長Genad Sundal、TCS國中部校長葉世芬、TCS理事許詠絮、TCS理事姚舜晏，以及TCS負責人施宣宇、以及抗癌鬥士榮惠芬、陳奕丹等人參加本次活動。

加拿大台北經貿辦事處處長Jim Nickel表示，TERRY FOX RUN是全球最受期待的公益路跑活動之一，其目的在紀念加拿大傳奇慈善跑者Terry Fox的精神。加拿大台灣商會主席Brandon Thompson 感性指出，小時候就曾和媽媽一同看著窗外在雨中努力為TERRY FOX RUN而路跑的民眾，後來他知道TERRY FOX RUNT是為了激勵全球對抗癌症的意識，並推動更多癌症研究的發展，他非常感動活動創始人Terry能推動這個全球性的運動，截至2020年，TERRY FOX RUN共為了癌症研究募得超過8.5億加幣

東海大學校長張國恩表示，這個具有濃濃加拿大色彩的活動帶來台灣，目的是追尋治癒癌症的夢想，支持癌症醫學研究，這次公益路跑的募款所得，將全部捐給台灣大學癌症研究中心及台灣癌症基金會，他相信癌症的研究的持續推動，將幫助全世界的每一個人。

TCS校長Grant Sundal指出，Terry Fox成為慈善事業的象徵，不僅在加拿大籌款，更在海外以舉辦超過9000場次的慈善路跑，Terry Fox的故事提醒人們重視慈善、奮鬥、希望和共同努力，並在面對困難時保持堅持不懈的精神。華碩集團董事長施崇棠也表示，這是他首次參與路跑，他不在意成績，只希望呼籲更多人關注癌症的治療和研究，提高身體健康的意識。