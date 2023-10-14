緯創廣達不妙？AI股最後希望恐泡湯 張忠謀1句話露玄機

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【旺得富理財網 李宗莉】以巴衝突升級、美AI新禁令將出爐，加上00878等高股息ETF將在11月調整成分股，3大利空衝擊AI股走勢，市場改將希望寄託在輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳下周訪台，盼複製5月的AI狂潮，但台積電創辦人張忠謀透露，自己先前就約黃仁勳參加今（14）日的台積電運動會，當時不巧跟在以國舉行的AI峰會撞期，但現在峰會取消，黃仍然沒來，懷疑下周會如期訪台。

張忠謀今日出席台積電運動會，並在會後與媒體座談時透露，今天運動會原本要邀黃仁勳參加，但他當時說要去以色列，所以不能來，但當時不能參加，現在取消也沒來，不確定黃下周能否如期來台，加上自己下周也要赴美，認為雙方不見得能見到面。

以巴戰火升溫，衝擊英特爾在以國的4座晶圓廠，營運恐面臨重大挑戰，對全球半導體供應鏈的衝擊程度，張忠謀認為影響不大，但被問及是否會給予英特爾執行長基辛格建議，張則幽默回應說，他才不會給英特爾任何建議。

另值得留意的是，投信昨（13）日意外賣超台股5.59億元，終止連48日買超，緯創、廣達等AI雙雄更名列賣超冠亞軍，各遭調節4375張、3873張。無獨有偶，外資也同步站在賣方，大單調節緯創2萬0533張之多，居賣超排行榜之首，廣達與技嘉也各遭提走1萬0589張、4422張。

黃仁勳先前傳出將再度來台，參加10/18的鴻海科技日活動，市場熱烈期待再掀AI熱潮，但萬寶投顧投資總監蔡明彰認為，這次的時空環境，與5月底台北國際電腦展引爆的AI大行情不同，由於拜登政府即將發布出口中國新AI禁令，恐衝擊輝達的中國業務，黃仁勳自己都自顧不暇，加上AI股高檔套牢者眾，在法人籌碼持續出貨下，後市宜保守。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。