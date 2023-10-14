新北「V計畫•關鍵少數」率領新世代成為志工領袖

根據衛福部統計，年輕族群之憂鬱症發生率10年來增加約20%，其中以15-29歲族群增加之比例更為明顯。青年世代不只關切生活層面的需要，對於理解不同事務背後的意義與價值，也成為促發青年人更加正向健康的關鍵課題。

為鼓勵新世代青年學子積極投入志願服務，體會不同族群背後的需要、也體驗給予付出後的滿足與快樂，由勞動部勞動力發展署及新北市政府發起、新北市政府青年局主辦、中華IPOWER關懷協會執行之「V計畫•關鍵少數」，於今(14日)在萬里群策翡翠灣溫泉飯店舉辦志願服務體驗論壇，率領全台18-29歲新世代青年學子，呼應政府所發佈之「青年發展政策綱領」。透過志願服務論壇、動態體驗教育、青年志工分享交流、並結合公民記者素養培力與實作，一來用Z世代青年熟悉的學習模式：做中學、學中做，體會志願服務的重要與可貴；二來也鼓勵青年們透過社群媒體，產出、分享有感動力的好素材，發揮正向影響力，帶動網路世界的良性循環。

中華IPOWER關懷協會創辦人沈大為先生表示：「V代表Volunteer。願意給予付出的人，或許是少數，但是絕對很關鍵！」協會常年以此勉勵投入的青年志工，不要小看現今自己付出的價值，更不要小看未來開創的可能性。過往有志工因著投入志願服務，培育出來的專長與素養，都成為日後本身創新創業的重要資歷。如今面對AI科技帶來的轉變衝擊，反而讓志願服務精神更加寶貴。志工透過服務中人與人之間的理解與陪伴，孕育出的情感力與感知力素養，正是AI無法取代的「真實溫度」！期許每位參與學員，不僅在學科與專業素養上投資自己；更要在「人」的課題上，加碼投資，成為新世代不可或缺的重要人才。