台北境外閒置土地價值上億卻荒廢 財政局承諾配合都更

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台北市財政局截至2022年止，位在北市轄外的市有非公用土地共有3629筆，總面積約達8.2萬坪，公告現值約約164億5954萬元，然而北市議員耿葳點出其中2筆位在新北市板橋「占地大且價值高」的土地，被北市府長期放任其閒置，周邊更是髒亂不堪；北市財政局則強調，兩地後續都會配合都市更新開發。

耿葳表示，位在新北市板橋區的「江子翠段第二崁小段189地號」(公告現值2.6億元)及同區「永翠段1地號」，公告現值依序為2.6億元及3.2億元，土地面積均大且價值高，但現況均閒置。

她指出，市有閒置土地、校舍、建物再利用已講好多年了，財政局跟各局處轄管的土地跟建物都沒有精進作為，且歷屆執政的市長都沒有認真看待過，市府在開源節流也該想辦法強化市有土地管理機制。

耿葳認為，台北市的閒置土地、建物應重新檢討看看如何加以利用，甚至散落在台北市境外的土地建物也該重新盤點，以這兩筆位在新北市板橋區精華地段公告現值高達5億8千萬的土地，如何可以開發利用更可以為台北市另闢財源，而不是養地養蚊子任由民眾亂丟垃圾卻無人聞問。

台北市財政局長胡曉嵐表示，其中「江子翠段第二崁小段189地號」土地已畫入都市更新，後續將配合參與都市更新；另永翠段1地號土地已辦理標租，用作路外停車場使用，後續也將評估以都市更新或其他方式進行開發利用，以有效發揮市產價值。

胡曉嵐強調，在市有閒置非公用土地開發利用前，財政局會加強相關的整潔維護事宜。