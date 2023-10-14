《金融》職業類別1至6類皆可投保 宏泰人壽推出定期組合型保險

【時報記者莊丙農台北報導】宏泰人壽推出「宏泰人壽超滿意定期保險（NPF）」，職業類別1至6類皆可投保，除了意外險的基本給付項目之外，滿期而保單有效的情況下，即可返還應繳保險費總和的固定比率的金額。

宏泰人壽直營業務部副總經理張秀娟表示，在各類保險中，意外險是最基本、最不可或缺的項目。台灣年輕族群偏好騎乘機車通勤往返，對於意外險的需求相對更為迫切；中壯年族群是家庭經濟主要來源，透過意外險可再強化保險配置；高齡長輩身體功能逐漸退化，發生跌倒意外的機率提升，傷害也更為嚴重，因此格外需要意外險的保障。然而僅有意外險是不夠的，為了讓保障範圍更為擴大，包含意外險的組合型保險商品可視為投保的另類選擇。

「宏泰人壽超滿意定期保險（NPF）」即是以意外險為主軸的組合型保險商品，除了加強意外保障並增加還本功能。在意外險部分，若因外來、突發、非疾病以及搭乘大眾交通工具所引起的「意外傷害事故」發生，致使身體傷害、失能或死亡時就能申請理賠給付；意外醫療則有骨折未住院理賠及因意外受傷情況嚴重經醫生判斷須入住加護病房或是燒燙傷病房時，額外再給付住院保險金。此外，NPF具備「有事賠錢、無事還錢」的滿期金還本功能，若是滿期而保單仍有效，於投保時50歲以下的保戶可返還應繳保險費總和的60％，51歲以上則返還應繳保險費總和的40％。

一般而言，意外險承保與否受限於被保險人的工作職業類別，須視各家保險公司所設計的保單內容而定。宏泰人壽將NPF設定為職業類別1至6類者皆可投保，所需繳納的保費相對實惠。張秀娟提醒，投保前必須清楚了解保單給付項目、在何種情況下才能獲得理賠等細節，事前多一分用心檢視條款、釐清疑義，方能確保自身保險真正買得到位，避免未來爭議發生。