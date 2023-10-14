結婚70年感情保鮮不吵架 88歲阿嬤曝「撇步」

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雲林縣府今（14日）舉辦重陽敬老活動，表揚21名模範老人、21對鑽石婚夫妻，其中結縭最久的二崙鄉88歲夫婦廖科燉、廖黃貴杏，婚齡長達70年，兩人異口同聲說沒吵過架，祕訣就是「互相」。

廖黃貴杏原本不想被表揚，在家人鼓勵下，她同意出席，沒想到88歲丈夫獻吻會讓她開心得「流眼油」。

這對老夫妻住二崙鄉崙東村，從年輕種菜到老，10幾年前才退休，種菜工作交棒給2個兒子，夫妻倆現在在二崙鄉田尾村老人協會當志工，擔任音控師。

記者詢問廖黃貴杏結婚70年會不會常要吵架？她斬釘截鐵說從沒吵過架！夫妻相處之道就是「要互相」，20歲結婚到現在都是「互相」，她和丈夫不會意見不合，「互相」就不會吵架。

丈夫廖科燉附和表示，對啦，就是互相啦，就很少生氣。女兒透露，父母偶會拌嘴，但沒看過吵架。

雲林縣長張麗善表示，今年表揚模範長輩平均年齡高達80歲，鑽石婚夫妻楷模平均結縭62年，同一張床睡60年實在不容易！

今年獲表揚的鑽石婚夫妻楷模還有郭裕、吳阿寶；吳奇隆、吳謝淑梅；莊坤堂、黃瑞珠；劉勝彥、劉張水吟；林勝三、林郭心琪；吳烏烟、林敏；陳奇瑞、何志麗；吳顯童、吳林月秀；林思敏、林邱蓮；曾金泉、曾張子女；龔文安、龔許品；謝長森、葉金蘭；周清平、周張美；廖達雄、廖惠美；陳金旗、陳張桂；王慶賀、王沈美英；呂振謨、王秀鵠：黃國顯、廖格；蔡鎌澤、王素美；許改和、許劉芳。