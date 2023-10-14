國北教大教授蕭美玲執導紀錄片 《平行世界》獲日本電影導演協會獎

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台灣紀錄片傳捷報！2023年山形國際紀錄片影展（YIDFF）頒獎典禮11日在山形市中央公民館舉行，國立台北教育大學藝術造形設計學系老師蕭美玲所執導的《平行世界》榮獲日本電影導演協會獎。

山形國際紀錄片影展創立於1989年，每兩年舉辦一次，是亞洲第一個以紀錄片為主的國際影展，今年邁入第18屆，是2019年以來睽違4年首次重啟實體活動。頒獎典禮上，第一個頒發的「日本電影導演協會獎」 便由蕭美玲導演的《平行世界》獲得！

蕭美玲於獲獎致詞時表示：「2001年時我許了一個心願，要回到山形，因此我的心願已經完成了，真的沒有想到還能站在台上領獎。2001年時參加山形影展時遇到的志工、工作人員、導演，以及在香味庵認識的所有人都讓我感到很溫暖，山形給的這股力量，支持著我持續拍片12年。」

《平行世界》是蕭美玲繼2007年「雲的那端」在日本山形影展獲得亞洲千波萬波特別獎後的全新力作。本片拍攝時間跨距長達12年，剪接後製費時3年，主要以影像日記和LINE視訊影像記錄患有亞斯伯格症的女兒Elodie的成長歷程。導演即母親陪伴著女兒自我追尋、自我認知、尋覓出路的過程，影片勾勒母女生命旅程，情真意切。

國北教大校長陳慶和表示：學校現正朝向「教育藝文與數理科技的整合創新特色大學」的目標邁進，蕭美玲獲獎就是學校發展教育藝文創新特色的卓越成果。

本屆山形國際紀錄片影展之「國際競賽」單元有來自112國及地區的1132件作品報名參賽，選出15件；「亞洲千波萬波」單元有來自67國及地區的1002件報名參賽，選出19件作品。在二千多部報名的影片中，蕭美玲獲「日本電影導演協會獎」，實為難得。