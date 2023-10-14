101睽違三年垂直馬拉松登場 為明年冠軍賽暖身

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台北101睽違三年的垂直馬拉松賽事重燃活力，一早聚集來自全球3500名跑者參賽，台北市長蔣萬安首度參與鳴槍開跑，台北101董事長張學舜指出，今年以「WE ARE WELL 」為主題，代表疫後健康與永續迎向未來。

蔣萬安表示，台北101是台灣最具代表的名片，今年雖然只有參與鳴槍，但看到政委張景森、財經人謝金河年年參與，年年愈加健康，他已心動，明年有機會一定參與。

今年垂直馬拉松再次與冠名贊助商中國信託攜手合作，此外，賽衣由賽事夥伴南亞塑膠旗下的環保品牌SAYA餘創提供，LASTIC也以竹纖維製作的水杯支持賽事，至少可以節省六萬個水杯丟棄造成的浪費，完賽獎牌，則使用廢棄木材循環再利用材質製作，成為垂直馬拉松跑友的年度必備收藏品。

台北101垂直馬拉松於2005年首度舉辦，以91層樓、2046階、垂直高度390公尺規模創下全世界難度最高、挑戰最鉅的紀錄，目前仍是國際最具有指標性的登高賽事之一。自2015年加入世界登高協會，與世界知名地標建築如紐約帝國大廈、澳洲雪梨塔、英國三角帆塔等，成為世界登高巡迴積分賽事其中一站，2024年的世界冠軍賽World Championship預計再次於台灣登場，將有來自全球超過5000名選手齊聚。