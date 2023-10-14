台灣也要當心！外媒推演以巴戰爭3套劇本：最糟全球直接倒退40年

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【旺得富理財網 李宗莉】巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）突襲以色列後，以國正式宣戰，集結10萬大軍醞釀反攻，並對加薩走廊下達24小時撤離令，地面戰一觸即發，連美國也緊急撤僑。彭博針對以巴開戰推演出3套劇本，以其經濟模型預測，若擴大為伊朗和以色列直接衝突，全球約1/5原油供應將停擺，除油價一舉飆上每桶150美元，全球明年經濟成長率也降至1.7%，改寫1982年來最差，不僅重創拜登連任之路，台海局勢也恐持續升溫。

情境1：衝突僅限加薩走廊

重演2014年哈瑪斯綁架和謀殺3名以色列人事件，當時以色列與該組織交戰，導致2000多人死亡，惟衝突未蔓延到巴勒斯坦領土之外，對油價乃至全球經濟的影響甚微，本次開戰若複製同樣模式，估即使伊朗減產，閒置產能仍可透過沙國與阿聯遞補銜接，國際油價每桶上漲3~4美元，全球GDP減少0.1個百分點，通膨增溫0.1個百分點，對國際經濟的衝擊最小。

情境2：擴散到黎巴嫩和敘利亞，變成伊朗和以色列間的代理人戰爭（proxy war）

若衝突蔓延到黎巴嫩和敘利亞，將演變成伊朗和以色列之間的代理人戰爭，經濟代價將墊高，以2006年以色列與真主黨（Hezbollah）的戰爭中，當時油價每桶上漲5美元，若同樣情況發生，預料未來油價喊漲10%至每桶94美元左右，VIX（恐慌指數）上升8點。

此外，以色列無差別反擊已引發鄰國抗議，整個中東地區的緊張局勢也可能升溫，尤其埃及、黎巴嫩和突尼西亞均陷經濟和政治停滯，須留意是否成為反政府動亂的引爆點，進而造成2010年代初的阿拉伯之春運動歷史重演。

整體而言，油價上漲料推升全球通膨率約0.2個百分點至6%附近，對明年的全球經濟成長造成0.3個百分點的拖累，相當於減少約3000億美元產值，將使經濟成長增速放緩至2.4%，是扣除2020年新冠危機、2009年金融風暴後，30年來最差表現，並導致各國央行恐維持貨幣緊縮政策。

情境3：擴大為伊朗和以色列的戰爭

伊朗和以色列發生直接衝突的可能性雖很低，卻很危險，尤其若伊朗關閉荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），將衝擊全球約1/5原油供應，沙國和阿聯的閒置產能來不及遞補，油價可能會像1990年伊拉克入侵科威特時狂飆，恐推升每桶上看150美元，金融市場也會出現更極端的避險轉變，VIX恐勁揚16點。

除全球經濟成長幅度將下滑1個百分點，2024年會降至1.7%。將是剔除新冠疫情和全球金融海嘯後，1982年以來最低的成長幅度，當時Fed為遏制1970年代石油衝擊帶來的通膨而大舉升息，明年全球通膨率將拉高至6.7%，昂貴的汽油價格，將成為美國總統拜登競選連任的首要阻礙。

彭博指出，中東趨於穩定的希望已確定破滅，加上俄烏戰爭、美中貿易戰以台海局勢升溫，都表明地緣政治又成為經濟和市場運行的一個驅動力。在此情況下，如果超級強權之間緊張加劇，將讓情況更複雜。