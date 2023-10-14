睽違3年台北101垂直馬拉松今開賽 蔣萬安為起跑鳴槍

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受到疫情影響，台北101垂直馬拉松睽違3年終於在今(14)日重新復辦，吸引來自全球各地3500名好手挑戰91層樓、2046階樓梯、垂直上升390公尺，溫差相差3度的賽事，台北市長蔣萬安今早也親赴現場鳴槍，宣示比賽展開；蔣萬安表示，因行程滿檔，遺憾今日首次參加活動只能鳴槍，盼下次有機會可以實際上場參加競賽。

蔣萬安表示，挑戰台北101垂直馬拉松賽的確不容易，現場有非常多蓄勢待發的選手，還有國外好手來也特別前來參賽，因為有大家的參與，運動才能不斷創造各種無限的可能，讓台北「動起來」，也讓世界看見這座城市的活力與熱情。

他也提到，雖然今天是自己首次參與，但可惜今年因為行程緊湊，只負責鳴槍而已，還沒辦法像與賽多年、經驗豐富的行政院政委張景森等前輩一同參賽，但今天同時也特別來實地觀察一下，也許以之後有機會可以跟隨前輩腳步參賽。

蔣萬安說，相信等一下可以看到各位參賽者突破往年佳績，創造更好的成績。大家每一步往上踏的階梯，都代表對自我的突破以及挑戰，很高興今天來參與這場活動，也感謝「台灣的驕傲、台北的名片」的台北101持續發揮國際能見度，成為吸引更多觀光客必到的景點，為台北創造更多觀光商機，市府會跟大家一起努力。