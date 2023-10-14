台瑞作曲家展創意 跨海共譜《小禧年組曲》

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由旅瑞大提琴家簡碧青與瑞士作曲家法比安．穆勒合創的「音樂瑞士之夜」，讓台灣、瑞士的音樂家和觀眾有更多交流機會，今年邁入第10年了，台灣作曲家洪千惠與瑞士作曲家威斯皮（Oliver Waespi）跨海合作的《小禧年組曲》，也將在台灣世界首演。

法比安．穆勒表示，「台灣與瑞士都有多樣性和豐富的文化，而文化交流的機會是無限的，很希望我們倆人的家鄉能有更多精彩的音樂對話。」

十年來，幾乎每年在台灣都有音樂瑞士之夜，除了疫情間曾暫停，今年特別邀請技巧出神入化的瑞士木笛大師史蒂格、瑞士小提琴家波仁，加上大提琴家簡碧青、小提琴家薛志璋、中提琴家何君恆、低音提琴家邱苡軒、鋼琴家簡美玲及大鍵琴家蔡佳璇合作，演出泰勒曼、塔替尼經典，並引薦重要瑞士作曲家保羅．猶翁、布洛赫與法比安．穆勒作品等。

法比安．穆勒表示，這次給了洪千惠和威斯皮一個特別的任務，邀請他們分別取材台灣民謠《丟丟銅仔》和每個瑞士人都會唱的瑞士民謠《看那壯麗的山谷》，以相同編制各創作一曲，合組成《小禧年組曲》。這是一首給木笛、雙小提琴與大提琴的特殊編制作品，將由史蒂格、波仁、薛志璋與簡碧青進行世界首演。

法比安．穆勒去年底在瑞士世界首演的《民俗幻想曲》，也將在台灣亞洲首演。法比安．穆勒表示，這首作品與木笛家史蒂格頗有淵源，「當時是史蒂格與蘇黎世絃樂團委託我根據四支瑞士南部傳統舞曲譜寫的作品。史蒂格從一份舊手稿中，發現了四支起源於瑞士義大利區及羅曼什語區的傳統舞曲，而我取材自這些舞曲，為木笛和弦樂團譜寫了一段愉快的音樂之旅，很期待這次能和台灣樂迷分享這首充滿瑞士風情的作品。」

音樂會將於10月15日在高雄衛武營表演廳、10月16日在台北國家音樂廳演出。