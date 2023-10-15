極致美學製定者「皇家禮炮」21年新奢時尚系列第二代橙紅玫瑰與法蘭西菊限定版

以頂級威士忌的製定者之姿，再造威士忌的全新世代，「威士忌之王」皇家禮炮，今年再度攜手英國新銳設計師 Richard Quinn，打造令人心醉沉迷的全新「皇家禮炮21年新奢時尚系列第二代」。延續第一代美學臻藝，以新銳、前衛、時尚，穿梭於真實與超現實的交織；奔馳在現實與夢幻的交錯；演繹著經典優雅與野性奔放的交融。酒款本身亦由皇家禮炮首席調酒師Sandy Hyslop 全新調製，嚴選橡木桶陳年21年以上珍稀酒液，採用核心酒廠「史翠艾拉Strathisla」，已消逝酒廠「神秘之井Caperdonich」與「蘇格蘭海拔最高酒廠Breaval」，為新酒款增添奔放的花香、厚實果香、辛香外，更綻放出雅緻甜美煙燻味，以更加成熟深邃的風味，交織出跨領域新奢鉅作。

皇家禮炮更將於11月1日至13日假台北101購物中心4樓首創「皇家禮炮．時尚旖境」期間限定精品館，現場將開放300組限時限量預購 (每組含橙紅玫瑰與法蘭西菊限定版700ml各一瓶)。此外，更悉心擘劃開創皇家禮炮「時尚旖境新‧奢饗宴」品酩會，邀請愛好品酩藏家親臨現場，在沉浸式美學空間中，透過味覺、嗅覺、聽覺、視覺、觸覺到心覺，體驗極致六感的時尚美學盛宴。

皇家禮炮首席調酒師Sandy Hyslop（左）與英國新銳設計師 Richard Quinn在皇家禮炮核心酒廠史翠艾拉Strathisla，共同以新的概念透過全新的視野與角度，結合製酒工藝美學與高訂時尚美學，探索高年份威士忌的世界。圖/保樂力加提供

台灣保樂力加行銷總監方淑芬表示，高級製訂奢華詮釋的「皇家禮炮21年新奢時尚系列第二代」，是二度與英國新銳設計師 Richard Quinn合作，持續突破框架，融合皇室風範與時尚美學， 以大膽的撞色、充滿想像力的前衛異想元素，結合Richard Quinn其標誌性的印花風格，推出全新設計橙紅玫瑰與法蘭西菊限定版，量身打造獨具突破性與創造力的新奢鉅作。不但擁有Richard Quinn獨創的印花圖騰瓶身設計，酒款本身依舊由皇家禮炮首席調酒師Sandy Hyslop以頂級製酒工藝進行全新創作，如同每個季度高級訂製服雄據時尚伸展台的王者之姿，特別選用多間酒廠超過21年以上的珍貴麥芽和穀物威士忌原酒進行調和，其中更封存經典酒廠絕世之釀打造不凡風味，其中包含皇家禮炮核心酒廠史翠艾拉(Strathisla)酒廠；已消逝不復再製的珍稀原酒，包括泉水清冽甘甜，擁有「神秘之泉」美稱的凱普多尼克(Caperdonich)酒廠；以及位在河谷高地、名列蘇格蘭最高酒廠的布萊弗(Braeval)酒廠，由於地勢高氣溫低，酒液於橡木桶中交互作用緩慢，長時間的熟成更能完整保留酒廠所傳承下來一如百花盛開般的夢幻香氣。因此「皇家禮炮21年新奢時尚系列第二代」的酒體擁有撲鼻而來活潑多元的果香味，伴隨圓潤香草軟糖和肉桂甜香，並帶有細緻烘烤過栗子的香氣；在風味上，增添奔放的花香、厚實果香、辛香的平衡氣息以外；尾韻更綻放出層次馥郁的雅緻甜美煙燻味。

而本身是威士忌愛好者的Richard Quinn則表示，能再次與皇家禮炮首席調酒師Sandy Hyslop一起在皇家禮炮核心酒廠史翠艾拉Strathisla共創與激盪創意實在是個非常棒的過程，將新的概念透過全新的視野與角度，結合製酒工藝美學與高訂時尚美學，用創新的態度探索高年份威士忌的世界，這是激發我豐富靈感最主要的來源。

而為了能讓更多品酩藏家能感受「皇家禮炮」頂級調和工藝融合時尚藝術美學，皇家禮炮將首次打造「皇家禮炮．時尚旖境」精品館，於11月1日至13日期間進駐台北101購物中心4樓，在沉浸式美學空間中一同感受六感旖境，除了可現場品鑑皇家禮炮21年新奢時尚系列第二代(每日限量銷售50杯/30ml)，與核心經典酒款包括皇家禮炮經典21年、皇家禮炮21年調和穀物威士忌王者之鑽、皇家禮炮21年調和麥芽威士忌與皇家禮炮23年台灣限定版。「皇家禮炮．時尚旖境」精品館更將於11月2日(四)與11月3日(五)晚間6點30分準時開放限時限量預購，每日開放預購皇家禮炮21年新奢時尚系列第二代150酒款套組 (每組2瓶，建議售價NT$10,000/組，含橙紅玫瑰與法蘭西菊限定版700ml各一瓶)。極限量預購珍稀非凡，把握機會拓展收藏版圖。欲知詳情請加入保樂力加LINE官方帳號「保樂力加酩家沙龍」LINE: https://iline.tw/11gv5（活動辦法以官方公佈為準）

另外皇家禮炮打造的全新六感品酩會《時尚旖境 新‧奢饗宴》（11月4日至13日），將帶領走進跨界時尚空間，開拓威士忌嶄新境界，再創時尚美學新標竿! 現場沉浸式的六感體驗，遊走於夢幻與現實之境；伴隨奢華光影氛圍，交織跨領域新奢鉅作；身歷其境，進入高訂時裝的極致工藝美學；品鑑皇家禮炮新奢時尚系列第二代珍貴的酒款，見證威士忌與高訂藝術結合之美，隨著頂級威士忌製訂者皇家禮炮，前往絕無僅有的製酒工藝與時尚美學薈萃之境。品酩會報名網址：https://www.accupass.com/go/FashioYear2 (自2023年10月18日起開放報名)

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)