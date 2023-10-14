《金融股》國泰世華科技阻詐 今年攔詐逾千件、總金額7.2億元

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【時報記者莊丙農台北報導】近年金融詐騙猖獗，為強化應對新型態犯罪的靈活性與效率，國泰金(2882)旗下國泰世華銀行透過科技賦能建構安全金融防護網，掌握「數據即時性」及「風險管理」兩大重點，全面升級風險偵測平台「國泰盾2.0」。透過跨場景行為資訊整合、辨識，針對可疑帳戶的鎖控精準度達9成，異常帳戶的捕捉數大幅提高300％。再結合第一線分行專業關懷阻詐訓練，截至今年8月已成功攔詐逾千件，阻詐金額累計約新台幣7.2億元為同業之冠。

國泰世華於2019年首度推出風險偵測平台「國泰盾」，透過監測異常金流、信用卡交易等樣態，開發各式風控主題模組，結合進階偵測演算法技術，達到全產品、全情境即時聯防機制。今年再升級後的「國泰盾2.0」，蒐集並應用1.0的模組數據，除加強原有的「消費者模組」，提升用戶數位身分的驗證機制，更首次新增監測「犯罪者模組」，將犯罪者常出現的「登入次數異常」、「短時間內匯入、出大筆金流」等連續行為作為偵測指標。國泰世華銀行營運長兼資安長吳建興表示，藉由跨平台、跨場域的資料整合與辨識，有助強化自動化風控與快速反制各種風險場景的能力，也利用即時判讀風險分數提高偵測精確度，於交易過程中發揮攔阻效益，遏止犯罪集團使用國泰帳戶的興趣，達到更臻完善且安全的金融服務。

此外，為降低民眾行動支付遭盜綁偽冒使用風險，針對曾被行動支付業者列為高風險裝置，國泰世華銀行積極運用國際組織風控系統加強辨識異常綁定，統計今年6月至9月期間共阻擋逾2,178件異常綁定，並通知766位客戶換卡；若以今年1月至5月平均每件綁卡盜刷金額5.8萬元計算，預估減少損失約達1.7億元。另外，因應近年常見的假網頁或釣魚簡訊詐騙，國泰世華更強化「國際Pay」綁卡身分驗證機制，透過比對「綁卡裝置手機號碼」與「辦卡手機號碼」一致性，加強驗身流程，也即時提醒持卡人保持警覺，阻詐成效有目共睹。