台北市重陽節活動今揭序幕 邀長者外出逛生活市集

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台北市政府因應高齡化社會的來臨，不斷致力於提供更完善的銀髮照顧服務與支持系統，台北市社會局今年度以「敬老、顧老、挺老、安老」施政理念出發，特別在23日重陽節前委託辦理的銀髮服務新創活力中心辦理「再一次好好生活市集」重陽節系列活動，邀請長輩外出走走，參加多元化的體驗活動。

2023年度台北市重陽敬老活動今(14)日在台北市東區社福園區舉辦，上午邀請6個銀髮、身心障礙團體演出，展現銀髮族、障礙者的活力，並頒發2023年台北市社區照顧關懷據點績優獎項，肯定各單位在長者社區預防上的付出與努力。

活動從上午10時開始，持續到下午5時，以身體、心靈、物件、空間、食物及學習六大主軸，並以「再」一次好好「生」活的「再生」意涵，重新延展退化的身體、空乏的心靈、損壞的物件、障礙的空間、無用的食材及僵化的學習，再現其價值。當日更推出30個以上的體驗互動、遊戲手作的攤位。

台北市長蔣萬安表示，今年度恢復普發重陽敬老禮金，採用多元致送方式，讓長輩安心領，方便領，並持續推動敬老卡擴大使用範圍、加強長者居家安全，且持續佈建各類型老人福利設施。為了更照顧長者居家安全，更於7月1日起擴大「台北扶老．軟硬兼施居家簡易修繕服務」服務對象，申請條件放寬至百分之十二以下，只要是65歲以上，設籍並居住台北市6個月以上符合資格的長輩皆可以申請，補助範圍包括室內居住安全、衛生及無障礙環境的修繕等。

台北市社會局長姚淑文強調，希望透過再生市集，讓長者重新定義「照顧者」與「被照顧者」角色，讓長者展現再生力量，另台北市全方面推動預防性照顧服務，實現在地安老未來將持續佈建各項老人福利設施，推動長者社會參與、落實一國中學區一日照中心政策，並推廣長者居家安全，讓老人更健康活耀，長輩能安心在自己熟悉的環境中終老，達到「敬老、顧老、挺老、安老」，讓長者生活更好。