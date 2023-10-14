金門旅台鄉賢捐70件科舉文物 「仙洲文采．科第留芳」特展今揭幕

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

擔任中華海峽兩岸文化資產交流促進會理事長的金門旅台鄉賢王水衷，繼5年前將1130件清末至民初來自金門民間的銀飾、織品等歷史文物捐贈給縣文化局永久典藏後，今年再度捐贈有關家鄉的珍貴文獻及鄉賢的重要書跡等70件以豐富館中珍藏。今(14)日上午盛大舉辦「仙洲文采．科第留芳－王水衷捐贈文獻特展」揭幕剪綵儀式，為期一個月的展出將讓人一窺科舉時期，這些舊時鄉賢十年寒窗苦讀、努力奮鬥的身影手筆，見證科舉之鄉的輝煌年代。

「仙洲文采．科第留芳－王水衷捐贈文獻特展」揭幕盛宴由副縣長李文良、行政院金馬聯合服務中心執行長楊上德、前科技部常次陳德新、旅台金門同鄉會總會創會長李台山、現任總會長楊維居、前金大校長李金振、金門縣警察局長盧廷彰、縣議會副議長歐陽儀雄、議員楊育菡、海印寺性海法師等人共同剪綵，後盤山的王氏宗親更是集體搭遊覽車前來觀禮，還有不少金門大學的外籍學生特別到現場參觀文物的展出，熱鬧非凡。

據了解，老家在金門金寧鄉后盤山的王水衷，在藝術文物收藏卓然有成，更樂於回饋社會，與大眾分享。1991年以來，參與「中華海峽兩岸文化資產交流促進會」後，不僅致力海峽兩岸文物交流與展出活動，更多次熱心捐贈收藏品給兩岸博物館等單位。

2007年在其熱心奔走下，排除萬難，促成史博館等單位提供齊白石、張大千等76位名家真跡，當年《翰海霞光－近百年名家書畫展》也特別在金門展出。2010年底，辛亥革命100周年紀念前夕，王水衷也將其珍藏辛亥革命文物無償捐贈武漢市，參與辛亥革命博物館開館展出。2011底，王水衷更將他所收藏的台灣文獻巨擘－王國璠生前一批珍貴藏書與資料，捐贈給國家圖書館典藏運用，還將500件旗袍捐贈上海博物館，成為兩岸文化資產交流積極促進者。

副縣長李文良表示，非常推崇鄉賢王水衷年輕時赴台打拚，在文物藝術品收藏領域勤懇耕耘，成為知名的收藏大家、鑑賞家，在事業有成後無私回饋社會；此次捐贈家鄉有關的珍貴文獻及鄉賢的重要書跡等70件，更豐富了縣文化局的館藏，展現他熱愛家鄉的人文情懷。李文良也代表縣長陳福海致贈感謝狀給王水衷，感謝他的無私奉獻。

王水衷說，他雖已離鄉40多年，但不忘初、永不忘本，心心念念家鄉的故人、故事，希望能為故鄉盡一己棉薄之力。每當見到家鄉的文物和文獻，內心總有一股收藏的信念油然而生，相信這些文物與珍貴文獻都應該留給金門，傳承歷史，讓後代子孫憑以懷思。

文化局長呂坤和指出，金門自宋朝陳綱開啟登第之先，至清末科舉結束，歷代統計共有52位進士，素有「海濱鄒魯」之美名。此次展出的文獻中有66件科舉考卷、《滄海紀遺》手抄本上下集二冊、蔡廷蘭八尺巨幅對聯、生員呂化鯤、許維舟四條屏等文物，都是屬於地區的重要文獻；事實上王水衷曾在5年前就曾舉辦過「仙洲銀影．吉慶生輝」捐贈銀飾等文物特展，將1130件清末至民國來自金門民間的銀飾、織品等金門民間文物，捐贈給文化局永久典藏，其無私奉獻精神令人感動。

文化局表示，此次展出內容另有鄉賢的重要書跡，諸如「開澎進士」蔡廷蘭存世唯一紙質對聯墨寶，內容寫著「延祉受禧迎庥植福，宜富當貴長生未央。」為罕見八尺大對聯，以精緻蠟箋寫就，分外異常珍貴。另如清末民初浯島知名書法家許維舟所作四條屏，貢生五品奉政大夫呂化鯤四條屏及科考試卷等等。藉由這些文人書法，可以想見昔時浯島鼎盛文風。

王水衷也補充說明，在歷年的收藏經歷中，陸續獲得多種與家鄉有關的珍貴文獻，如《滄海紀遺》一書，此為明洪受所著，史籍稱其人潛心力學，於經傳多所發明。是書完成於隆慶二年，以補同安縣志金門地方記載不足，故曰「紀遺」。此書為金門志的始祖孤本，見證金門的歷史源流。另有科舉試卷約有六十餘張，大部份是浯江書院的科舉考卷，少部份來自同安雙溪書院。