新北市客家義民爺文化祭 陳純敬：營造客語環境4年得獎3次

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新北市客家義民爺文化祭今（14）日登場，以恭迎義民爺聖駕新北拉開序幕，由於市長侯友宜請假，副市長陳純敬代侯擔任安座主祭官，他在致詞時代表侯向各位請安、問好，並指出新北客家人口超過67萬人，佔比18％，「對於營造客語環境不遑多讓，四年來以三次得獎」。

新北市客家義民爺文化祭於14日、15日在新北市民廣場舉辦，今日上午以恭迎義民爺聖駕到新北拉開序幕。陳純敬擔任安座主祭官，與客家委員會副主委周江杰、新北市客家事務局長林素琴、值年爐主理事長邱光彥率眾人參拜。

陳純敬說，「侯市長最近比較忙，由副市長擔任這樣的任務」。他說，雖然他不是客家人，但每次參加都覺得非常感動，「看到客家鄉親對客家文化重視」。

陳純敬說，新北市有超過67萬客家鄉親，人口比例佔將近18％，新北對於營造客語環境也不遑多讓，「四年來已三次得獎」，最後代表侯市長向各位請安、問好。

新北市客家局說，義民爺文化祭是新北客家每年一次的重要盛事，去年及今年皆有規劃線上活動及實體互動的模式，前兩年因疫情影響，活動縮小規模，今年配合解封擴大辦理。

除了傳統大典，客家局也規劃一系列的Hakka藝文Show展演活動，有新樂園戲劇團展演「命運天註定」、山宛然劇團於表演「客家武師-徐元帥」，紅瓦民族舞蹈團結合挑擔隊伍展演「茶山姻緣」，還有客家金曲歌手東東樂團主唱湯運煥帶來4首精彩客家歌曲。

活動期間也開放現場民眾體驗，只要在客家局臉書貼文留言處留言最喜歡義同唱新北《少年讀書愛用心》、《挑(㧡)擔歌》、《桃花開》及《好好做事好將來》四首歌曲中的哪一首歌曲，經現場工作人員確認即可現場體驗專屬夾娃娃機，夾取新北客家限量紀念品，2日活動總計100個名額。