醫療投資裹足不前 專家憂「昨日緬甸明日台灣」

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我國經常性醫療保健支出（CHE）僅占國內生產毛額（GDP）的6％，遠低於經濟合作暨發展組織（OECD）平均值9.6％，更持續落後日本、韓國、新加坡等亞洲國家。台灣醫務管理學會理事長洪子仁以緬甸為借鏡，若台灣沒辦法在醫療衛生上持續進步，未來將被拋在後頭，呼籲政府應在5年內提升經常性醫療保健支出占GDP達8％以上。

台灣醫務管理學會今（14）舉辦會員大會暨2023年THIS學術年會，衛福部長薛瑞元、健保署長石崇良皆出席致詞，並邀請前健保局總經理張鴻仁、癌症希望基金會董事長王正旭、中華經濟院副院長王健全等人專題演講。

今年大會主題為「醫療投資 健康永續」。洪子仁表示，這是呼應今年2月提出的「2023台北健康照護宣言」，內容指出「健康是投資、不是成本」，在健康上的支出是一項強化生活品質、幸福繁榮的投資。

洪子仁說，1970年代全亞洲第一家百貨公司電扶梯就在緬甸仰光，新加坡總理李光耀曾說，希望將新加坡建設成和仰光一樣，但近60年過去，由於政治不穩定，很多醫護人員上街頭跟政府對抗，醫護人力缺口更大，緬甸5000萬人口平均餘命只有60歲，每年超過100萬人選擇到泰國、新加坡就醫。這令他聯想到，如果台灣沒辦法在醫療衛生上持續進步，有可能在下一個階段被拋在後面。

洪子仁指出，新冠疫情後，世界衛生組織（WHO）兩度呼籲各國政府提高對醫療的投資，建立強韌的醫療體系，以因應下一次疫情到來。「如果要有更好的醫療品質，請民眾、企業界、政府都要支持健保。」他呼籲政府，2028年前提升經常性醫療保健支出占GDP達8％，讓我國健康投資水準與國際接軌。

張鴻仁以「全民健保有危機嗎？」為演講主題，談到全民健保總額制度實施逾20年，最好的時代已逝，二代健保後以「節制浪費、減少支出」為政策主軸，無法真正促進國民健康，背離健保創辦精神，國民健康的指標遠遠落後星日韓。

張鴻仁指出，新藥新科技快速發展，健保總額制度有一項謬誤，認為醫療需求是固定的，只需調整物價和年齡結構，導致20年來針對新藥、新科技的預算有如杯水車薪。因此他主張廢除總額預算，或保障健保點值至少0.9元，否則病人將面臨沒有希望的未來。