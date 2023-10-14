興連城開發「清璞」 橋科菁英自住專屬

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近幾年無論國內外，由科學園區所帶動的群聚效應，定位城市的未來發展，興連城開發新案「清璞」，選在橋頭科學園區的門戶橋頭新市鎮，以「自住專屬」為出發，為科技菁英量身打造難得一見僅109戶的均質住宅。

「橋頭新市鎮」比鄰政府開發、國際企業進駐的橋頭科學園區、楠梓科技產業園區與台積電高雄2奈米廠，未來將帶動科技園區群聚效應，奠定橋頭房市發展基礎，搭配既有捷運紅線與規劃中的紫線雙軌並進，以及全台第二大高雄都會公園綠地等多項優勢條件，展現高規格宜居城市與產業商圈發展量能。

有別於橋頭目前多為造鎮型大樓，動輒500、700戶以上，興連城開發打造的「清璞」以戶數單純，高隱私為規劃初衷，約655坪的基地面積，規劃地上15層、地下3層，主打24-35坪、2-3房，格局方正，低密度的優質純住宅，強調「均質、均量、均一」三大優勢，「均質」-鎖定重視居住品質與教育環境的科技新貴，營造住戶質感等齊社區；「均量」-109戶的理想總戶數，建築物臨路退縮約20米，規劃寬闊中庭綠廊，保有高度生活隱私與充裕活動空間；「均一」-規劃自住為首的理想坪數格局，打造生活理念一致的優質鄰里。

「清璞」基地位置優越，下樓走幾步路即享有馥綠公園，對面則為國小及國中校園預定地，自然綠意與文教氣息層層環繞，生活質感倍增。除了四周純靜的居住環境，「清璞」坐落的橋新五路距離捷運青埔站僅3分鐘車程，鄰近的橋新六路將結合橋頭科學園區1-1號聯外道路，可大幅縮減通勤時間，加上捷運紫線及高科實驗中學的規劃，率先掌握便捷交通與教育資源等利多優勢。

興連城開發秉持「善良、正直、誠信」核心價值，憑藉專業且嚴謹的施工品質，躍居近年來備受好評的建築品牌，推出的作品從興連城Win、興連城@99、極粋、興連城Pro+、行樂日和等，皆擁有極佳的已購客口碑與市場號召力。正因為將客戶最在意的「誠實品質」擺在首要位置，讓興連城開發每次推案，都成為該區域自住族群的口碑級建築。