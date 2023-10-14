《通網股》Google Pixel 8系列新機人氣完勝前代 台灣大:預購增3成

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【時報記者王逸芯台北報導】台灣大(3045)連續4年電信獨家代理Google Pixel硬體產品，即日起正式開賣Google Pixel 8、Pixel 8 Pro及Google Pixel Watch 2，申辦指定專案月租1399元起，就可享0元購機。台灣大統計指出，Pixel 8系列整體預購量較去年上一代同期成長超過3成，其中，Pixel 8 Pro更占整體預購量約7成。

Google Pixel 8系列搭載Tensor G3晶片，運用AI技術的「魔術降噪」、「完美合照」、「魔術修圖」，強化攝錄功能，更承諾提供 7 年的作業系統與安全性更新，引爆安卓粉購機潮。台灣大數據顯示，Pixel 8系列整體預購量較去年上一代同期成長超過3成，其中Pixel 8 Pro最熱門，占整體預購量約7成。機身顏色方面，Pixel 8系列曜石黑預購量占約5成最夯。過去申辦專案購買Google Pixel系列用戶，以月租999元以上專案占9成最多，隨著Google Pixel 8系列開賣，將帶動台灣大ARPU成長。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，Google Pixel擁有業界領先的AI技術，台灣大電信獨賣Google Pixel硬體產品，引領用戶體驗AI帶來效率升級，學習使用AI享受生活。Pixel 8系列從修圖、修背景噪音、即時翻譯，透過AI演算法一鍵完成，省時省力，效果更媲美專業工作室。看好Pixel 8創新，帶動Pixel粉絲換機，台灣大估計Google Pixel 8系列整體銷量，將比上一代同期成長1到2成。為滿足用戶多元購機需求，台灣大推動「King of Mobile」策略，在台灣整體手機市場減速下，1到9月累計整體手機銷量仍逆勢年成長約10%，台灣大也將和更多原廠洽談獨家新機優惠。