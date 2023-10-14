台積電法說會和能源週 台股下週重頭戲

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【中央社記者張建中台北14日電】台股週線連3紅，本週指數上漲262點，收在16782.57點。鴻海科技日將於18日舉行，台積電19日召開線上法人說明會，以及台灣國際智慧能源週與台灣國際淨零永續展將在南港展覽館登場，均是下週市場關注焦點。

鴻海科技日18日在南港展覽館二館登場，聚焦智慧電動車、智慧製造和智慧城市議題；鴻海日前於官方臉書先發布新款電動物流車Model N影片，為科技日活動暖身。

鴻海預計18日11時50分發表新款電動車，並安排與電動車策略合作夥伴對話，分享電動車發展策略。市場傳出輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將來台，為鴻海科技日活動站台，受到各界矚目，但鴻海對此不評論。

台積電19日法說會，將說明第3季營運結果及第4季業績展望。受惠人工智慧（AI）需求強勁，蘋果（Apple）A17 Pro處理器訂單挹注，3奈米出貨強勁，加上新台幣走貶，台積電第3季營收達新台幣5467.33億元、季增13.7%，增幅超越原訂美元營收成長目標6.5%至11.6%。

法人預期，在AI需求依然強勁下，台積電第4季營收可望較第3季再成長，並攀上今年營運高峰，全年美元營收將如預期減少10%，明年有機會恢復成長。

台積電對產業景氣的看法，各項應用市場需求和庫存變化狀況，將是市場研判未來產業景氣的重要指標；此外，台積電資本支出、先進製程技術進展與全球布局等議題，也都是市場關注重點。

為期3天的台灣國際智慧能源週與台灣國際淨零永續展，將於10月18日至20日在台北南港展覽一館舉行，期間預計舉辦系列淨零與綠色高峰論壇，探討永續淨零、能源轉型、綠色金融、智慧儲能等議題，是否為再生能源族群添增熱度，值得關注。