新北6.6成監視器是民眾提供！ 民代憂成治安漏洞提3大方案

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新北市議員黃心華發現，新北由警方自建的監視器約2萬8千多支，約6.6成監視器仰賴民眾提供，若遇到小案件無法強制調閱民眾監視畫面，也沒提供誘因給民眾提供監視器，要求警察局改善。

新北市警察局長廖訓誠說，目前有提供協助破案的民眾獎金。市警局則表示，預計將在四年後新增3254具監視器，總數將達3萬餘。

黃心華說，新北警的監視器目前有隱憂，高達6.6成的監視器都倚賴民眾自願提供，若民眾無意願提供監視器，交通事故、竊盜等小案件就無法調閱監視器，依法需要最輕本刑五年以上才能扣押監視器。

黃心華還說，依照目前的資料來看，新北市警局有以嘉獎獎勵員警調監視器，卻沒有獎勵民眾提供，並舉例台北市有獎勵機制，用獎金提升民眾願意提供監視器的意願，盼新北警局參考。

廖訓誠回應，目前新北警方有提供給民眾協助破案獎金；警察局說，除了監視器外，新北警方導入具人工智慧車牌辨識功能的系統協助偵查犯罪，大幅縮短調閱及辦案時間。

警察局說，警力有限民力無窮，新北警偵辦任何案件除了依靠科技辦案外，也協調溝通民間自建監視器設置角度與位子，積極規畫覆蓋全市，有效強化轄區治安及交通。

基層警則認同議員看法，認為若預算足夠「怎麼裝都沒差」，自建監視器充足的話，對於行車糾紛、竊案都有助益，因為民眾自裝的監視器屬於私有財產，雖依法來說，只要涉及犯罪所用或犯罪所生的監視器都可以查扣，但扣押需要令狀。

至於嘉獎民眾的部分，員警說也是必須回歸到預算的問題，員警可以嘉獎獎勵，但民眾不需嘉獎，若以獎金提升民眾提供私有監視器意願，就又牽涉到預算問題。