美國比肌肉大、中國比經濟好 這國外交略勝一籌

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】拜登政府外交政策的核心，是想重振全球對美國在和平與安全保障方面的信心。為了在亞太地區實現此目標，2021年，美國祭出防止中國大陸崛起的印太戰略。不過，美國亞太政策的複雜性，有可能會破壞該區的相互整合。

中美之間利益競爭很廣泛，說穿了兩國關係是好還是壞，就是左右亞太事務走向的根本。另外，中美相互競合也讓美國主導此區多重架構，像是Quad（四方安全對話）以及AUKUS（澳英美聯盟）等。

然而，亞太地區也是ASEAN（東協）與上合組織（SCO）等，多個區域組織的主要地。但新的多邊組織，可能跟這些傳統的不同，因為或許會改變該區的地緣戰略和地緣政治樣貌。

說穿了，地理位置不再是這些組織相互形成最重要的因素。相反地，安全利益才是最關鍵的核心項目。因此，這些新的聯盟可能會影響到經濟整合，並加劇亞太區域內的次區域（subregion），像是東南亞或南亞等分裂。

亞太地區目前最具體的抗中相關多邊組織，分別是Quad以及AUKUS。前者是美國、日本、印度和澳洲之間的非正式戰略聯盟，是已故前日相安倍晉三在2007年率先提議，主要是抑制中國大陸在亞太地區日漸成長的力道。Quad關心的是安全以及戰略議題，不像是傳統區域框架關注經濟合作。

另外，Quad更大的目的是不讓中國大陸有機會崛起，以及在亞太地區的戰略目標，主要是指經濟方面。至於狹義的角度來看，美國還是想當亞太地區的老大哥。

在2021年9月宣布成立的AUKUS，則是美國、英國與澳洲之間的新安全夥伴關係，重點是要為澳洲海軍研發與部署核動力潛艇。AUKUS圈內的交情是獨一無二的，因為牽扯到共享先進的核子技術，與傳統的安全夥伴關係大相逕庭。

由十個東南亞國家所組成的東協，優先考慮如何區域整合、預防衝突與經濟合作。主要由中國大陸主導的上合組織成員眾多，除中國大陸外，還有俄羅斯、印度與中亞各國，重心放在更廣泛的歐亞地區安全與政治對話。

軍事專家認為，若亞太國家是以自身安全為考量的話，可能會選擇跟Quad以及AUKUS相互戰略交流，因為東協與上合組織，比較側重成員國之間的對話與合作。

因此，這些多邊協議可能會使各國之間現有的衝突，以及緊張情勢更加惡化，特別是位於南亞的印度和巴基斯坦。趨向軍事化將減少，甚至打消此次區域的和平共處機會。

可預期的是，印度與巴基斯坦將在美國領導的政治團體中，相互成見更加根深蒂固。由於Quad之間軍事和經濟合作強化，而導致區域已平衡的力量再度失衡，南亞其它國家也將感受到不同程度的國安威脅。

若以全世界兩大強國中國大陸與美國相比，美國目前的策略可能會削弱該區團體行動與合作的能力，更容易受到區域霸權的剝削。也就是說，中國大陸透過經濟發展的方式，將自身影響力擴大的同時，美國卻還在強化軍事肌肉。細看下來，哪國較有外交智慧與手腕，已不言而喻之。