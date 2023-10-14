《科技》4連霸 三星獲富比世「全球最佳雇主」寶座

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【時報記者王逸芯台北報導】三星電子今年再度蟬聯《富比世》「全球最佳雇主」榮譽，已是三星連續第四年獲得榜首殊榮。《富比世》強調，三星等領導品牌如何重視發展機會、全球合作、遠距工作，以及提供員工有意義的工作。

《富比世》與市調機構Statista合作，針對美國、英國、德國、中國、印度、越南、韓國等50個不同市場、逾17萬員工進行調查，參與者需回答是否有意願將公司推薦給親朋好友，並在問卷中對公司的社會責任、經濟績效及工作環境進行評分，同時評量同產業內的其他公司。所有回覆成績加總後，得分最高的700間企業進入「全球最佳雇主」榜單。

三星連續在《富比世》排行榜中斬獲佳績，《富比世》在公開文章中強調三星等領導品牌如何重視發展機會、全球合作、遠距工作，以及提供員工有意義的工作。例如三星電子致力於優化企業文化與體系，以提供舒適安全的環境，使各員工能在工作上發揮自己最大的潛力。公司亦設有內部餐廳、診療室、健身中心、心理健康諮詢診間等多樣化非工作相關設施。此外，三星提供內部新創計劃「C-Lab」（Creative Lab）與對多元共融感興趣的主管和員工自發組成的員工資源群組，同時推動全球人才互相交換的三星人才交流計劃等。