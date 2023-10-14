藍白合會前會 候選人產生方式和時程未達共識

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【中央社記者劉冠廷、郭建伸台北14日電】藍白合會前會今天下午登場，經過3個小時討論，雙方僅同意舉辦辯論，其他包括產生候選人方式和時程都各有主張，未能達成共識。

根據國民黨、民眾黨雙方會後公布的會議紀錄，針對產生在野最強候選人方式，民眾黨主張5間民調公司、市話手機各半、採對比式民調，以平均數決定結果。

國民黨主張採用美國、法國、南韓等民主國家行之有年的開放式「民主初選」，由民眾投票，展現直接民意；實施方式是在22縣市或73區域立委選區設立初選投票所，參加投票民眾不分黨派，須親簽政治理念（在野整合下架民進黨）認同卡才可投票，採實名制，驗身分證。

國民黨和民眾黨都同意，在確認前項「在野最強候選人產生方式」後，參加由電視台主辦3場辯論會。

時程方面，民眾黨主張10月31日前，完成在野最強候選人產生方式與公開辯論等兩項工作；國民黨則認為，11月初之前（11月5日至11月10日之間）完成。

2024年總統大選藍白能否整合備受關注，藍營派國民黨總統參選人侯友宜競總執行長金溥聰、國民黨秘書長黃健庭，民眾黨派總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊、競選辦公室主任周榆修，下午於台北福華大飯店進行藍白合會前會，會後公布會議紀錄如上。