船長的搖籃 海大歡慶創校70週年

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國立臺灣海洋大學歡慶創校70週年，10月14日於育樂館舉行校慶慶祝大會，席開85桌，並表揚112年度傑出校友、頒發榮譽校友，超過300名海內外校友回到母校一起同樂，非常開心看到多項建設陸續完工展現不同風貌的校園景致。蔡英文總統也特地錄製影片恭賀海大70年來擁有豐碩的教學成果，並期盼海大持續與時俱進，聚焦各項前瞻領域培育更多的優秀人才。

海大70週年校慶慶祝大會也透過線上直播讓全校師生及全球各地的校友齊聚，一同慶賀海洋大學的生日。行政院鄭文燦副院長、海洋委員會管碧玲主任委員、臺灣日本關係協會蘇嘉全會長、連江縣王忠銘縣長及陳冠人副縣長、連江縣議會張永江議長、中油李順欽董事長等貴賓皆到校給予祝福，校友總會會長林見松國策顧問、傑出校友聯誼會王光祥理事長，與各地的校友會亦來到現場祝母校生日快樂。

許泰文校長表示，國立臺灣海洋大學始終秉持「誠、樸、博、毅」的校訓，在歷任校長、校友以及師生同仁的努力下，已經成為一所以「海洋為主體，但不以海洋為限」、「卓越教學」與「特色研究」兼具的國際頂尖一流大學。一路走來，堅持不懈，用海洋科學深耕在地、用創新視野改變世界，持續為臺灣的理想多走一哩路。感謝全體師生同仁、各位校友以及產官學研各界先進的付出、支持與愛護，讓海大擦亮臺灣的「海洋」招牌。

鄭文燦副院長於開幕致詞時表示，海大是海洋科技人才的搖籃，並做好成為各領域頂尖大學的準備，也展現了成果，都能得到政府及各界的支持。在永續發展挑戰下，海洋保育的思維陸續成為主流，臺灣也完成海洋法治的相關工作，包含海洋汙染、海洋產業促進，未來還有海洋保育的基本法，都非常需要海洋大學的投入，海大作為領航者，不論是在永續漁業、水產養殖、海洋科技、資源利用以及離岸風電等發展，都是臺灣最大的支柱。

管碧玲主任委員說，臺灣是海洋國家，海洋是我們共通的語言。臺灣海洋大學70年來跟著臺灣產業發展也隨之成長、轉型，投入的領域也從海事、漁業擴展至成為道地的全科大學，在臺灣甚至於全球海洋產業研發、海洋事務發展、產業提升都扮演著重要角色，海委會從創始之初就與海大緊密合作，也借重海大於海洋事務的專業，內部有許多人才來自海洋大學，海保署黃向文署長是海大教授、海洋資源處王茂城處長是海大校友，海大是臺灣海洋的保母與智庫，並恭賀：「大海的力量無邊無際，海大的力量無遠弗屆。」

連江縣王忠銘縣長表示，海洋大學以海洋為根，而擁有6,520平方公里海域的馬祖，正是海大深耕，擁抱國際的最佳基地。王忠銘縣長進一步表示，海大透過傑出的產學合作成果，維繫馬祖觀光與釀酒的兩大經濟命脈，連江縣政府會協助培育海大人才，學產一致。隨著馬祖國際藝術島的推動，海大運用河海工程的專業，完備機場建設，帶領更多民眾感受馬祖的氛圍。

林見松總會長表示，70年來海大培育了無數優秀人才，推動了海洋產業和海洋科學的發展，為國家做出卓越貢獻，這些成就都是我們全體海大人的榮耀。打造頂尖海大是歷屆師生的目標及信念，母校也積極拓展國際合作、建立眾多合作伙伴，師生的研究成果也展現國際高度的影響力，感謝師長們及教職員團隊讓海大茁壯成長，也感謝所有的校友，校友們的成功事蹟是我們最好的榜樣，並感謝學弟妹無限的好奇心和學習精神，為學校帶來無限創意、活力和潛力。在未來的日子，海大將持續奮鬥，校友總會是學校最堅實的後盾。

海大112年度分別選出11位傑出校友，包括國立成功大學生物科學與科技學院王育民院長、私立樹德科技大學/樹德家事商業職業學校朱元祥董事長、三互環境科技(股)公司吳俊岳董事、長榮鋼鐵(股)公司林耿立董事長、立法院最高顧問郭榮宗學長、財政部關務署基隆關陳世鋒關務長、金寶電子工業(股)公司陳威昌總經理、帝諾斯國際(股)公司劉立仁董事長、佳格食品集團劉昌樹總經理、中華民國水利技師公會全國聯合會劉進義理事長及中華海洋生技(股)公司謝清輝副董事長。傑出校友代表謝清輝感謝母校的栽培，並分享在海大就讀漁業系的點滴，深刻培養了成就事業的兩大要素：堅持、擁有好的團隊與夥伴。

大會並頒發榮譽校友予王忠銘縣長及張永江議長，感謝連江縣大力支持海大馬祖校區，將持續攜手並進，將馬祖打造成國際海洋碳匯島。也感謝陽明海運、旭日文教基金會及大同(股)公司王光祥董事長仟萬捐資興學，頒發水晶獎座及金質獎牌；涓滴成流，終為海大，教育是一項止於至善的永續工程，也是一件百年樹人的偉大志業，由衷感謝各界挹注海大的各項建設，共同培育未來的海洋國家人才。

今年，天下雜誌團隊與海大合作出版專書《乘風躍浪》，海洋大學在歷任校長的卓越領導以及全體師生的積極努力下，已躍昇成為一所揚帆國際的大學，從智慧養殖、波能發電、海底造林，風力發電、藻類治病減碳、智慧航道劃設等相關研究，都做出國際水準並獲得高度肯定。書中透過經濟創新、人文關懷、生態保育、未來願景等面向，共31個行動方案分享海大模式，為大學的使命與價值，提供不一樣的解答。海大榮譽校友趙錫成及美國前交通部長趙小蘭也特地寫序推薦，顯示海大在海洋事務及人才培育的重要性。

許泰文校長強調，未來還會再加快腳步，以「誠、樸、博、毅」的校訓，不畏艱難與挑戰，以海納百川的精神接納、理解，創造海洋國家的無限可能，並從多面向加強國際化指標，在注入國際元素同時，也藉由這股國際力向外擴散，讓全球看見海大，並更加肯定臺灣的海洋發展與專業。