進口美豬迫害台灣豬農？ 農業部喊話施正鋒：欠豬農一聲道歉

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東華大學前教授施正鋒近日指出，蔡政府大量進口美國豬肉迫害台灣豬農，農業部嚴正澄清表示，施正鋒的不實指控不僅抹黑農業部，更嚴重傷害台灣養豬農民多年的努力與心血。

農業部指出，1997年口蹄疫爆發時，全國撲殺了385萬頭豬隻、豬價腰斬暴跌、整體產業經濟損失超過1700億元。歷經24年，就在2020年經過農業部與豬農們攜手努力，不斷提升養豬環境、做好生物安全防治工作，終於成功撲滅口蹄疫成為非疫區，當大家對於台灣養豬產業充滿信心與期待時，施正鋒卻反過來說蔡政府迫害豬農，抹滅農業部與豬農的努力。

農業部進一步表示，2018年中國大陸爆發非洲豬瘟，快速蔓延亞洲等周邊國家時，農業部和豬農們站在一起，持續將病毒圍堵於境外，豬農們更願意配合政府政策調整產業體質，我們才能成為東亞目前唯二非洲豬瘟非疫國，讓台灣豬農免受巨大衝擊。接著在2021年起，農業部提出「養豬百億基金」投入 4年 128.3億元升級養豬產業，從生產、屠宰加工及冷鏈物流全面啟動升級，全台灣陸續有近3000場豬舍升級改建、8 家屠宰場導入 HACCP 系統。

農業部說，今（2023）年台灣生鮮豬肉更成功外銷到睽違30年的菲律賓市場，今年7月1日起我們更正式啟動傳統豬瘟全面拔針，台灣即將告別自日治時期迄今超過70年的傳統豬瘟，可望在2025年成為全亞洲唯一同時沒有非洲豬瘟、口蹄疫及傳統豬瘟的國家。這些成就是全體豬農與政府共同努力的成果，絕不容許少數人造謠抹黑予以抹滅，施正鋒實在欠農業部和豬農們一聲抱歉。