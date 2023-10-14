《通網股》中華電5G秀專網 攜亞旭實現沉浸式異地共演

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【時報記者王逸芯台北報導】中華電（2412）與亞旭電腦公司聯手合作，今(14)日於高雄衛武營都會公園Q棟空間，舉辦「走進江賢二」之5G沉浸式藝文展演主題活動。本次展演於高雄駁二藝術特區LIVE WAREHOUSE，透過中華電的5G專網，結合亞旭電腦自主研發國產5G微型基地台以及十三行互動公司的即時點雲運算技術，以5G手機擷取場域中舞者群的空間定位資訊及舞蹈畫面後，轉換虛擬舞者影像即時同步至衛武營都會公園Q棟展演會場。

中華電5G專網服務，可依客戶應用及場域的需求，協助規劃合適的網路架構，並透過自主研發的行動邊緣運算設備(MEC)，為客戶量身打造企業內部安全且獨立運作之行動網路。本次於經濟部工業局及高雄市政府指導下，與國內網通大廠亞旭電腦公司合作，共同完成5G專網、國產5G微型基地台及CPE設備的技術整合，建立與國內網通廠商的端到端網路架構驗證合作模式，未來亦可望將整體應用解決方案，進一步複製到國內外展演場域。

中華電企業客戶分公司總經理張本元表示，近年來我們積極推動5G專網服務整合文化科技嶄新應用，藝文活動結合5G科技以打造沉浸式體驗是未來發展趨勢，本次計畫與國內網通大廠及新創應用業者合作，共同推動5G文化科技暨數位應用創新。以中華電5G專網佈建優勢，提供場域主安全可靠的5G網路規劃，期許未來能多元結合國內外5G展演科技應用，提供民眾更豐富的藝文活動體驗及趣味互動服務。

藉由此次中華電與亞旭電腦公司合作的成功經驗，不僅驗證國產5G微型基地台效能穩定性，同時也展示5G高速率、低延遲技術優勢，藉由5G科技及文化展演應用整合，將過去創作者的想像實踐於展演現場，讓表演者能進一步揮灑更多演繹創意，吸引大眾參與，期待未來能與國內更多展演藝術中心共同合作，打造全台藝文聚落，提升展演文化科技的普及，同時豐富民眾5G多元的體驗。