台南47對鑽石婚佳偶 這一家四口兩代都獲表揚

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台南市政府今日舉辦年度鑽石婚表揚，47對鑽石婚佳偶獲表揚，99歲陳文郁與97歲陳程美雀夫妻一個來自農村、一個從小隨外公外婆移居上海，在黃浦灘邊的日本商社當會計，背景南轅北轍卻攜手走過75年歲月，更遊歷世界40多國，羨煞旁人；近年兩人行動不便，兩名女兒碧玲、碧珍長年悉心陪伴，今年還獲推薦提名孝行獎，一家都獲表揚，相當難得。

不苟言笑的陳文郁成長在農村，畢業於嘉義農林，陳程美雀的父親是建築師、母親是國小老師，小學後就隨雙親移居上海，少女時代都在都市度過，迥然於另一半的成長際遇，因媒妁之言共組家庭，陳程美雀嫁作人婦後，收起都會女子的見識，扛下農村媳婦重任，大男人的陳文郁看在眼裡，嘴巴雖不說，但只有要機會就帶妻子出國旅遊。

陳程美雀5、6年前做完太極氣功，騎腳踏車回家途中暈眩跌倒，陳文郁3、4年前深夜下樓摔倒，身體狀況大不如前，兩人育有兩名女兒，長女陳碧玲與次女陳碧珍近20年來都在父母身邊悉心照料兩老，兩人今年更獲得善化區公所推薦為孝行獎代表。

兩人分享，父母兩個背景南轅北轍，看在現代人眼中，能結成一樁姻緣，也算是個有趣的結合，主要是父親家世背景、教育程度與母親可算門當戶對。

陳碧玲提到，印象中父母很少吵架，但最嚴重衝突是父親信仰關係並改為茹素，母親為了父親吃素，跟父親冷戰近一個月，但後來母親勤學素食料理，女兒看在眼中，理解能夠扶持一輩子沒有什麼眉角，靠的是互相體諒，才能細水長流。

台南市65歲以上長者已超過34萬4000人，占全市人口逾18.53％，社會局指出，今年7月起開辦老人健保費自付額補助，並積極推動長照2.0服務，長照服務涵蓋率、一國中學區一日照布建完成率，都是六都第一。此外，也提供長者免費裝置假牙並針對中低弱勢長者假牙免費修護、中低收入老人住宅設施設備改善、敬老卡優惠65歲以上老人免費搭公車、預防走失愛心手鍊等老人福利，積極打造高齡友善城市。