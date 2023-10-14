財部：稅收實徵數高於預算數有原因 3方向精進估測

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【中央社記者謝方娪台北14日電】財政部估計今年稅收可優於預算數至少新台幣1000億元，遭學者批評政府編列預算黑箱作業。財政部今天澄清，年度預算籌編至預算執行時間落差近2年，期間可能發生國內外經濟情勢變動等原因，以致稅收實徵數高或低於預算數。

財政部規劃透過3方向讓稅收估測更貼近實際，第一，財政部今年成立「財政部稅收估測專案小組」，並將相關建議納入2024年度各項稅收估測參考；其次，財政部委外研究「精進中央政府內地稅稅收估測模型」；第三是研議運用智慧系統建立中央政府稅課收入估測模型。

媒體報導，有學者認為，今年景氣不佳，但仍有超過千億元以上稅收超徵，凸顯政府編列稅課收入預算上黑箱作業，不公開透明、沒有標準作業流程，以致財政部與主計總處編列預算很容易在上面「做手腳」。

財政部今天發布新聞稿說明，在每年預算籌編期間，財政部會綜合考量國內外經濟情勢及經濟成長率，並參酌各稅目特性、近年實徵情形、稅制調整等因素，核實推估編列，但年度預算籌編至預算執行時間落差近2年，期間可能發生國內、外經濟情勢變動或遇重大事件影響全球經濟發展、國內消費、商品進出口及營利事業獲利等狀況，導致稅收實徵數高於或低於預算數。

財政部進一步指出，近年稅收優於預期，財政部均審酌增加還本數或累計歲計賸餘，提高財政韌性，2018年度起連5年總預算歲入歲出賸餘逾千億元，5年度總預算已實質還本達5227億元，今年度歲入執行良好，財政部已在6月全數執行總預算債務還本預算數1110億元，編列債務舉借1732億元則尚未執行。

財政部表示，總預算是政府每一年度必須辦理的常態性預算，特別預算則依預算法及各特別條例規定，因應國家遭逢特殊事故及推動重大政事而編列，財源多以債務舉借及歲計賸餘支應，兩種預算相輔相成，均依法定預算程序經立法院審議，總統公布後由行政機關執行，且執行結果均受立法院及審計機關審核監督。

財政部強調，媒體報導指政府在編列稅課收入預算上黑箱作業，並透過低估預算造成實徵數超過預算數，再以增加的稅收充作超徵稅收作為特別預算財源一節，絕非事實，財政部歡迎各界提供指教，但希望就事論事，任何意見均應本於事實，理性提出建議。

財政部說明，近年配合國家發展需要，妥適運用財政政策維繫經濟穩定成長，並利用經濟成長帶動稅收增長適時增加還債，中央政府1年以上公共債務未償餘額占前3年度名目國內生產毛額（GDP）平均數比率，已由2012年底36.3%逐年下降，2024年度預算案數所列債務比率為30.2%，距債務存量40.6%，還有10.4個百分點。

若看截至今年9月底止，長期債務實際數為5兆8338億元，債務比率實際數為27.2%。

財政部強調，台灣財政管理成效獲國際信評公司肯定，2021年度及2022年度惠譽、穆迪及標準普爾3大國際信評機構將台灣信評調升或給予正向評價，肯定台灣優異財政表現；瑞士洛桑管理學院公布「2023年世界競爭力年報」，台灣財政情勢進步4名至第6名，反映政府持續減少舉債與增加還本，落實財政健全。