中研院的天空很科普 首辦「兒童科普日」熱鬧滾滾

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14日的南港天空，淡淡的藍、偶有飄雨，中央研究院區整天笑聲、呼聲不斷，臺灣最盛大的科學嘉年華—中央研究院「院區開放」（Open House）參觀活動，為學齡兒童加開的「兒童科普日」正搶先熱鬧進行。逾70場科普活動場場爆滿，小朋友化身小小科學家，開箱實驗室、走讀生態、玩遊戲、讀繪本、彩繪地圖，在歡樂中探索中研知識迷宮，小朋友高呼「好好玩」！

中研院長廖俊智把這個周末時間全保留在院區，一大早親自發送限量版兒童護照及貼紙，隨著抱著好奇心情、到處遊走，細細觀察小朋友們對知識的探索。 廖俊智表示，中研院最貼近大眾的「院區開放活動」，在邁入第26屆的今年，結合「員工親子日」，首度加碼舉辦「兒童科普日」，報名活動迴響熱烈，短短數日即全數額滿，登記人數超標7倍！

搭配「兒童科普日」，中研院生物多樣性研究中心推出「驚艷臺灣生物多樣性」科普展，集結近300件動植物標本典藏，以植物、動物、海洋等主題展區，加上臺灣北部水域生態系的「活體」生態缸，讓臺灣富饒的生物多樣性躍然眼前。立法委員陳培瑜、南港周圍鄰近的國小校長、農業部林業及自然保育署、國家海洋研究院等代表連袂出席開幕式，與最重要的主角「小朋友」一起玩，認識麵包樹、鯊魚、漂泊信天翁，還有AI演算出的1.4億年前至今的蝶蛾翅膀演化史，最後塗鴉生態小卡，以文字和圖畫留下學習生態多樣性的心得。

廖俊智說，中研院深耕基礎研究，也要積極善盡社會責任，14日的兒童科普日活動多元，主要為學齡兒童設計，院內有許多小小孩和長輩攜家帶眷「陪玩」，21日「院區開放日」將接力登場，一連兩個星期六總計有演講座談、實驗室參觀、互動體驗等近300場活動，不同年齡民眾開箱中研院最新研究、與頂尖研究人員互動，在歡樂中探索中研知識迷宮。