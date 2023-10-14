前往主要內容
工商時報LOGO

好市多又出包！吃「苦味」堅果餅乾狂吐 衛生局將驗黃麴毒素

  • 中時即時 楊舒婷
高雄1名民眾在「Costoc好市多 商品經驗老實說」分享吃到發霉的堅果餅乾。（高市衛生局提供／楊舒婷高雄傳真）
高雄1名民眾在「Costoc好市多 商品經驗老實說」分享吃到發霉的堅果餅乾。（高市衛生局提供／楊舒婷高雄傳真）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

高雄1名民眾在「Costoc好市多 商品經驗老實說」分享吃到發霉的堅果餅乾，她描述，11日晚間她吃了有苦味的堅果餅乾，沒想到才吃到一半苦味及嗆辣刺痛感馬上爆出，讓她大爆吐。高市衛生局14日表示，經檢驗陳列架的衛生及溫度符合GHP規定，若檢驗出黃麴毒素超標，將依違反食品安全衛生管理法第17條及同法第48條規定，命限期改正，屆期不改正者，處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

民眾在FB社團發文表示，當天吃到帶著苦味及油耗味的堅果餅乾，沒想到吃到一半時除了濃烈的苦味外，還伴隨著嗆辣的刺痛感，讓他馬上跑去吐掉餅乾，但噁心感仍存在，讓她大大嘔吐一番，質疑是吃到發霉的堅果餅乾。

高市衛生局表示，今日到好市多現場檢視此商品，查儲存環境、賣場販售陳列架的衛生及溫度符合GHP規定，並隨機挑拆2盒檢視產品未有發霉及異味之事。衛生局將抽驗堅果脆餅及其堅果原料，若檢驗出黃麴毒素超標，將依違反食品安全衛生管理法第17條及同法第48條規定，命限期改正，屆期不改正者，處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局說明，據好市多表示，此產品全台原料、製程及供應商都相同，在9日當天高雄店賣出32組，全台則是賣出642組，除接獲1件客訴外，尚未接獲其他民眾客訴。衛生局輔導業者落實自主管理並妥適處理客訴問題。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 台積等大廠都在布局 矽光子概念股亮起來 5產業成明日之星

  2. 0056配息2.2元創新高 長抱即將0成本

  3. 緯創廣達不妙？AI股最後希望恐泡湯 張忠謀1句話露玄機

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。